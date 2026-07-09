Especialistas del Colegio de Ingenieros de Tumbes advirtieron que un eventual Fenómeno El Niño de gran magnitud podría provocar el desborde del río Tumbes en el sector de La Noria, poniendo en riesgo la carretera Panamericana Norte, áreas agrícolas y el acceso a la ciudad.

Durante un recorrido realizado por Canal N, se constató que este tramo del río carece de defensas ribereñas adecuadas y que solo una vía afirmada separa el cauce de la principal carretera. Los ingenieros recordaron que los gaviones instalados tras el Fenómeno El Niño de 1997-1998 no han recibido el mantenimiento necesario, incrementando la vulnerabilidad de la zona.

El ingeniero Manuel Boggio explicó que los estudios batimétricos evidencian un acelerado proceso de sedimentación del río , que ha reducido su capacidad hidráulica. Precisó que la acumulación de sedimentos pasó de aproximadamente un metro en 2019 a más de dos metros en 2025, situación que favorece un eventual desborde del cauce.

Asimismo, recordó que el año pasado el río llegó a sobrepasar la Panamericana Norte con un caudal cercano a los 2.000 metros cúbicos por segundo y advirtió que un evento extremo, como un “meganiño”, podría generar graves daños. Según indicó, si el caudal supera los 3.000 metros cúbicos por segundo, las actuales defensas serían insuficientes para contener el agua.

Ante este escenario, los especialistas exhortaron a las autoridades a ejecutar de manera urgente obras de prevención, como el descolmatado del río, la recuperación de antiguos cauces de alivio y el reforzamiento de las defensas ribereñas, a fin de reducir el riesgo de inundaciones y proteger la infraestructura vial y las actividades agrícolas de la región.