Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este martes 16 de diciembre de 2025 en la región Tumbes, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2025-0812, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:05:27 horas, con una profundidad de 44 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0812

Fecha y Hora Local: 16/12/2025 11:05:27

Magnitud: 4.0

Profundidad: 44km

Latitud: -4.12

Longitud: -80.42

Intensidad: II-III Zorritos

Referencia: 56 km al SE de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 16, 2025

Epicentro y percepción del sismo

El epicentro del sismo se localizó a 56 kilómetros al sureste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes, con coordenadas latitud -4.12 y longitud -80.42.

El evento sísmico fue percibido con una intensidad de II-III en la escala de Mercalli en la zona de Zorritos, según precisó el IGP.

Sin reportes de daños

Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales, ni interrupciones de servicios básicos a consecuencia del movimiento telúrico.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, identificar zonas seguras y seguir las indicaciones de los organismos de defensa civil ante cualquier eventualidad.

Datos clave