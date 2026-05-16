El Gobierno informó que el personal del Servicio Militar Acuartelado recibirá un incremento del 50 % en la asignación económica que percibe mensualmente desde junio de este año. El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, durante una visita oficial al histórico Fuerte Zarumilla, ubicado en la región de Tumbes.

Durante su intervención ante los integrantes de las unidades militares destacadas en la zona, el titular del sector destacó la labor que cumplen los jóvenes en distintas tareas vinculadas a la seguridad nacional. Además, señaló que se evalúa una mejora adicional antes de julio.

“Ustedes, que son la primera línea de respuesta y el símbolo más visible en los rincones más alejados de nuestra patria. La soberanía se ejerce aquí, en la frontera norte, con la presencia y el sacrificio de cada uno de ustedes”, expresó.

➡️ Visita a instalaciones en Tumbes 🇵🇪

El ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, llegó al Batallón de Infantería Motorizada Zarumilla N.° 5, histórico por su participación en el conflicto de 1941, donde recorrió sus instalaciones y compartió con el personal militar. pic.twitter.com/Aay75Wly4D — Mindef Perú (@MindefPeru) May 15, 2026

¿Qué otras mejoras impulsará el sector?

En su visita, Flores Carcagno también indicó que su gestión buscará atender los requerimientos planteados por el personal militar. El titular del sector, señaló que se impulsarán acciones para mejorar las condiciones operativas de las unidades.

“Tenemos un firme compromiso de darles a ustedes el soporte logístico y apoyar el bienestar de nuestro personal”, aseguró.

Gracias al impulso del presidente de la República y al trabajo del Ministerio de Defensa, el Gobierno continúa fortaleciendo el bienestar de quienes sirven al país con honor y compromiso. 🇵🇪 (1/2) pic.twitter.com/sQD0WPYG6p — Mindef Perú (@MindefPeru) May 16, 2026

Como parte de su agenda en Tumbes, el titular del Ministerio de Defensa recorrió diferentes instalaciones militares de la región. Entre los lugares visitados estuvo la Base Naval de Infantería de Marina El Salto y el puesto de observación adelantada Carlos Cieza Castellano.

El ministro también participó en la entrega simbólica de ayuda humanitaria destinada a familias afectadas por desastres naturales. Entre abril y mayo, Tumbes recibió 209.49 toneladas de bienes alimentarios y no alimentarios.

Entre los productos enviados figuran carpas, calaminas, camas plegables, colchones, sábanas y mosquiteros. Además, se distribuyeron alimentos como arroz, aceite, atún, fideos y menestras para atender a la población afectada.