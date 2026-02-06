La Policía Nacional y el Ministerio Público arrestaron la noche del jueves al gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, en Lima. La acción judicial se ejecutó de manera simultánea en tres ciudades: Lima, Tumbes y Chiclayo, involucrando a decenas de efectivos policiales y fiscales.

La Fiscalía Especializada de Tumbes lidera una investigación que vincula al mandatario regional y a varios funcionarios del Gobierno Regional con presuntos delitos de lavado de activos. El caso involucra operaciones financieras irregulares que habrían sido realizadas por el gobernador y su entorno cercano durante su gestión.

#EnVivo



Gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue detenido en Lima por una investigación por presunto lavado de activos



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/Hk24i1FoyL — Canal N (@canalN_) February 6, 2026

El operativo, que se prolongó hasta la mañana del viernes 6 de febrero, incluyó allanamientos a múltiples inmuebles relacionados con el círculo íntimo de Cruces Ordinola. Representantes del Ministerio Público de los distritos fiscales de Tumbes y Lima coordinaron las intervenciones en diferentes puntos del país.

Las autoridades ingresaron a domicilios de Segismundo Cruces y sus familiares, así como de personas de confianza del gobernador regional. Además, un numeroso contingente policial intervino las oficinas del Gobierno Regional de Tumbes para recabar documentación y evidencias relacionadas con la investigación fiscal.

La captura del gobernador representa uno de los golpes más significativos contra la corrupción en gobiernos regionales del norte del país. Las diligencias fiscales continúan mientras se determina la situación legal de los detenidos y se evalúa la magnitud de las operaciones irregulares investigadas.