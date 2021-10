Muchas de las víctimas de violencia familiar de Zarumilla reciben atención en la calle por parte del personal del Centro Emergencia Mujer (CEM) al no contar con un local debido a que la municipalidad provincial no renueva convenio interinstitucional con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Correo obtuvo unas imágenes en que se observa a una profesional del CEM atendiendo a una fémina en uno de los ambientes de la plaza principal de la ciudad. Sin embargo, existe el temor de que puedan ser amenazadas o agredidas por las personas denunciadas.

Al respecto, la coordinadora del Centro Emergencia Mujer de Zarumilla, Valeria Pérez Prada refiere que ante la falta de un local ella en varias ocasiones al igual que algunos de sus compañeros de su sede visitan a las víctimas en sus viviendas o los citan en la plaza, con el propósito de brindarles atención psicológica y física.

“Los usuarios se comunican telefónicamente al número 994-800813 y nosotros acudimos a visitarlos. Es necesario contar con una infraestructura para que las víctimas de violencia puedan ser atendidas cómodamente por nuestros profesionales”, detalló Pérez.

La coordinadora del CEM explicó que el burgomaestre John Cristian Palacios Palacios le ha manifestado en reiteradas ocasiones que la comuna zarumillense renovará el convenio con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; sin embargo, todavía no cumple con su promesa.

“La última vez, el alcalde Palacios me citó el 5 de octubre a la municipalidad, pero cuando acudí él no estaba. He conversado con el teniente alcalde Milco Romero Morán quien me informó que existe el interés de los demás regidores de aprobar el convenio interinstitucional y poder entregar un local al CEM”, sostuvo Valeria Pérez.

Cabe mencionar que el 10 de febrero del 2021, venció el convenio de cooperación interinstitucional entre el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP y la Municipalidad Provincial de Zarumilla, para la continuidad y sostenibilidad del Centro Emergencia Mujer (CEM) de la localidad, la misma que fue suscrito por primera vez el 24 de octubre del 2012 y que ha sido renovado cada dos años.

En el convenio entre los puntos que le competía a la comuna zarumillense era brindar una infraestructura para el funcionamiento del CEM, el mismo que constara de 5 ambientes privados y un servicio higiénico, que garantice la privacidad de la atención de los usuarios. Además que este local cuente con vías de acceso adecuadas para la atención a las personas con discapacidad, así como el servicio de vigilancia y limpieza de toda la infraestructura.

Por su parte, el MIMP entre los puntos resaltantes asume las retribuciones económicas de los cinco profesionales del equipo del CEM, es decir de un abogado, psicólogo, trabajador social, promotor y admisionista.





DOCUMENTACIÓN

Ante el riesgo de desprotección en que se podría exponer a las víctimas de violencia en la provincia de Zarumilla, la Defensoría del Pueblo de Tumbes ha cursado documentos al alcalde Cristian Palacios para que informe sobre cómo va la renovación del convenio de cesión en uso del local para el CEM por parte de la municipalidad provincial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.





INCREMENTO

Según la estadística del MIMP, un total de 406 denuncias de violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar se registraron de enero hasta el 12 de octubre del presente año en el CEM de la provincia de Zarumilla, en la región Tumbes. Es decir 196 casos por violencia psicológica, 194 por maltrato físico y 16 por violencia sexual.

De los 406 casos atendidos a personas afectadas por hechos de violencia familiar, 366 fueron mujeres lo que equivale el 91%, mientras que 40 son hombres lo que representa el 9%