Cerca de 70 mil pobladores de los distintos barrios de la ciudad de Tumbes sufren por la falta de agua potable desde hace dos días. Ello debido a la rotura de la tubería de la línea de impulsión de 16 pulgadas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro.

En tanto, decenas de mototaxis forman largas colas en los exteriores de un reservorio para conseguir el líquido elemento ante el desabastecimiento.

El corte súbito de agua potable viene afectando a cerca de 70,000 pobladores, quienes hoy salieron con baldes y cilindros para ser atendidos.

Según el informe, el desabastecimiento se produjo a raíz de una rotura en la línea principal de impulsión de 16 pulgadas, ubicado en la calle José Jiménez, del barrio El Milagro, que suministra de agua para el casco urbano.

Los ciudadanos de Tumbes denunciaron que los encargados de realizar los trabajos de reparación abandonaron sus puestos el día de miércoles a las 6:00 p.m., y recién retomaron este jueves por la mañana. También reportaron incidentes desde tempranas horas, ya que varias personas intentaron meterse a la cola para conseguir agua.

Al respecto, el gerente general de la Unidad Ejecutora Agua Tumbes, Miguel Gregorio Granda Chune, manifestó que “ayer temprano estuvo la máquina del gobierno regional pero no quisieron trabajar en horario nocturno. Entonces, buscamos en la noche en diferentes lugares y no fue posible conseguir, salimos temprano a buscar una máquina y nos ofrecieron para ahora porque no había operador. Hoy, hemos reiniciado los trabajos”.

Agregó que “la rotura ha afectado a cerca de 70 mil personas, pero hemos amanecido repartiendo agua en toda la ciudad a través de camiones cisternas”.





