Existe una gran posibilidad que la frontera terrestre con Ecuador sea reabierta antes de fin de año, así lo manifestó el parlamentario por Tumbes, Héctor Ventura Angel, tras sostener una prolongada reunión con el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Según el congresista, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) le mencionó que antes del 20 de diciembre la frontera será reabierta.

“Mis hermanos tumbesinos merecen que sus demandas no solo sean escuchadas, sino que sus autoridades luchen hasta que sean resueltas. En ese sentido, y de acuerdo al trabajo que he realizado desde el primer día, me enorgullece dar a conocer que el ministro Cevallos me aseguró que todas las condiciones están dadas y en pocas semanas, antes de fin de año, la frontera sería reabierta”, declaró el legislador.

El congresista de Fuerza Popular mencionó que también se reunirá en los próximos días con el canciller Óscar Maúrtua, para obtener precisiones sobre los criterios diplomáticos que facilitarán que la zona fronteriza retome el libre tránsito pre pandemia.

Cabe precisar que el diálogo entre el legislador y el titular del sector Salud se dio durante el debate de la Ley de Presupuesto que el Ejecutivo solicita al Congreso de la República.

En el referido debate, Ventura Angel solicitó la inclusión en la norma de los servicios turísticos de los manglares de Tumbes, la planta de tratamiento de agua potable, el proyecto de irrigación de la margen derecha del río Tumbes y la zona especial de desarrollo, entre otros.

Expectativa

La población espera desde el año pasado que la frontera sea reabierta, debido a las pérdidas económicas generadas por el bloqueo de la zona colindante con Ecuador.

Los vecinos del distrito de Aguas Verdes, en Tumbes, dedicados al comercio, son los más afectados con la medida restrictiva.