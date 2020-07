Desde el 1 de febrero, Netflix es hogar de algunas películas de Studio Ghibli, una de las productoras de animación más reconocidas de Japón y el mundo. Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki y Isao Takahata -fallecido en el 2018-, el estudio es famoso por sus producciones estéticamente asombrosas, dirigidas para los más grandes como para los más pequeños. El mensaje es para todos.

Cuando la plataforma de streaming anunció su asociación con Studio Ghibli, la algarabía fue total, sobre todo por saberse que podría verse sin limitaciones “Mi vecino Totoro” (“My Neighbor Totoro” en inglés), una película escrita y dirigida por Miyazaki, que triunfó tanto en Japón como en occidente.

El filme ganó el premio Anime Grand Prix de Animage, el Mainichi Film Award y el Kinema Junpo Award como mejor película en 1988. Además, desde su estreno forma parte de la cultura popular a partir de la figura de Totoro, un ícono entre los niños japoneses que básicamente equivale al Mickey Mouse estadounidense.

Pero… ¿sabías que la película está basada en hechos reales? Hay muchos datos acerca de “Mi vecino Totoro” que los fans desconocen a pesar de los años que han pasado de su lanzamiento, pero ahora que ha llegado a Netflix, es tiempo de enterarse de todo.

10 DATOS DE “MI VECINO TOTORO” QUE TAL VEZ NO SABÍAS

LA PELÍCULA SE BASÓ EN HECHOS REALES

Hayao Miyazaki y su madre Dola Miyazaki (Foto: Pinterest)

esta bien, no es que el Catbus sea real, pero el director Hayao Miyazaki si inspiró algunos elementos de su vida real. Cuando era pequeño, su madre fue hospitalizada por un severo caso de tuberculosis espinal. De acuerdo al libro “Hayao Miyazaki: Master of Japanese Animation”, su madre fue hospitalizada desde 1947 hasta el 1955. Ella pasó los primeros años en el hospital, pero eventualmente tuvo que ser enviada a casa.

En la película, Satsuki y Mei ven a su madre sufrir una enfermedad similar, lo cuál la deja hospitalizada en toda la película. Si bien no se especifica qué pasó con ella, muchos creen que el diagnóstico era el mismo que el de la madre de Miyazaki. Otra fuente también detalla que la madre de Satsuki y Mei se instaló en el Hospital de Shichikokuyama, conocido por el tratamiento que ofrecían para la turbeculosis al inicio de la novela.

EL NOMBRE DE “TOTORO” SE RELACIONA CON “TROLL”

Totoro se relaciona con Troll por la palabra en japones que se parece (Fuente: Studio Ghibli)

En la película, Mei sigue a un camino de bellotas y descubre una serie de misteriosos espíritus ubicados en el bosque. Superado por la curiosidad, Mei llama al más grande de todos, "Totoro". Algunos han notado que el nombre Totoro se parece a la palabra japonesa para troll (Torōru), y piensan que a Mei se le ocurrió el nombre después de pronunciar mal la palabra.

Más tarde, cuando su hermana Satsuki aprende más sobre la criatura, le pregunta a Mei si se está refiriendo al "troll en nuestro libro". Su libro no se muestra directamente en la película, pero puedes verlo durante los créditos de cierre. En un momento conmovedor, se muestra a su madre leyendo el libro “Three Mountain Goats” o “Three Billy Goats Gruff”, para ellos. Otros han notado que el libro ilustrado para “Mi vecino Totoro” incluye un troll debajo de un puente, mirando a una cabra corriendo.

SOLO HABÍA UNA PROTAGONISTA EN EL BORRADOR ORIGINAL

¿Te imaginas que solo hubiera un protagonista en "Mi Vecino Totoro"? (Foto: Studio Ghibli)

Una parte que hace a “Mi Vecino Totoro” sea tan atractivo es la dinámica entre las dos hermanas jóvenes, Satsuki y Mei. Sorprendentemente, en borradores anteriores, Miyazaki había imaginado al personaje principal como una niña solitaria. Durante años, Studio Ghibli ha deleitado al público con cuentos mágicos y “Mi Vecino Totoro” es una prueba de ello. A lo largo de la película, hay muchos momentos conmovedores entre las dos hermanas.

Además, el gran conflicto que involucra que Mei se pierda y los intentos desesperados de Satsuki por encontrarla simplemente no hubieran sido posibles con solo un personaje femenino, por lo que al final Miyazaki decidió por incluir a ambas hermanas para su narrativa, distanciándole del clásico personaje femenino fuerte y solitario que al principio funcionaba para la película.

SE INSPIRÓ EN “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”

“Mi vecino Totoro” tiene algunas referencias a "Alicia en el país de las Maravillas" (Foto: Studio Ghibli)

Es claro que el cuento clásico de “Alicia en el país de las maravillas” y “Mi vecino Totoro” tienen muchas similitudes. Por un lado, la joven Mei se encuentra por primera vez con el chibi-totoro, o el pequeño espíritu blanco de Totoro, al igual que cuando Alice comenzó a seguir al conejo blanco. Poco después, Alice terminó viajando por la madriguera del conejo hacia el país de las maravillas, similar a Mei cayendo dentro del árbol de alcanfor.

Es necesario recalcar que hay escenas que se basan en otros productos de Ghibli, pero hay personajes y situaciones que son similares a “Alicia en el país de las maravillas”. Otra similitud interesante que se encuentra en la película es el Catbus, que cuenta con una sonrisa descarada y un fuerte parecido con el Gato de Cheshire. Con los ojos bien abiertos y una gran sonrisa, el Catbus puede parecer como el Gato de Cheshire de alguna manera, pero el diseño general del autobús y las luces fluorescentes de rata son definitivamente una creación original de Miyazaki.

ERRORES EN LA ANIMACIÓN

Solo algunos fanáticos han descubierto algunas inconsistencias en la película, tal como informa el portal IMDB. En una escena, por ejemplo, Granny lleva a Mei con Satsuki mientras está en la escuela. Mei corre hacia su hermana y se niega a dejarla por el resto del día. Mientras estaba en la escuela de Satsuki, Mei felizmente colorea un dibujo azul de Totoro con algunos crayones. Algunos notaron que el dibujo de Totoro de Mei cambia de escena en escena, con una toma que muestra bigotes en la cara de Totoro, y ninguna en la otra.

Otro error se puede encontrar en la escena en la que Mei y Satsuki regresan a casa desde la escuela. Después de quedar atrapadas bajo la lluvia, las protagonistas intentan refugiarse en un pequeño santuario junto a la carretera. Su vecina Kanta, inicialmente pasa con un paraguas ancho, pero luego decide regresar y oferecerlo a las niñas. El color del mango del paraguas cambia en algunas escenas. En otra parte de la película, Mei tropieza y su falda se cubre de barro. Algunos espectadores han apuntado a que el barro en su falda no es visible después de algunos planos más tarde.

NUNCA HABRÁ UNA SECUELA

Mei y el gatobús es el spin-off de "Mi Vecino Totoro" (Foto: Ghibli)

Afortunadamente, no habrá una secuela de “Mi Vecino Totoro” por decisión de su director. Sin embargo, para los fanáticos de Studio Ghibli que simplemente no pueden tener suficiente de la encantadora historia, hay una forma de explorar el mundo de “Mi Vecino Totoro” nuevamente. En el museo Studio Ghibli en Mitaka, Tokio, hay un cortometraje animado que involucra a Mei y el Catbus. Curiosamente, también hay una sala Catbus ubicada en el museo, con uno real diseñado para niños de doce años o menos.

TOTORO ES UN “EASTER EGG” EN OTRAS PELÍCULAS Y SERIES

Si bien se sabe que la historia de “Mi Vecino Totoro” ha llegado a su fin, los fanáticos aún pueden buscar apariciones o cameos del personaje en otras obras. Este año Miyazaki anunció que ya no está jubilado y Studio Ghibli ha comenzado a trabajar en otra película, por lo que es muy probable encontrarlo en esta nueva producción así como sus seguidores lo vieron en “Pom Poko”, “Kiki's Delivery Service” y “Whisper of the Heart”.

Pero no solo ha aparecido en película de Ghibli, también ha hecho acto de presencia en películas como “Toy Story 3”, en la famosa serie de humor negro “South Park”, en el libro “The Sandman: Brief Lives” de Neil Gaiman, en “Bob Esponja”, en “Las Chicas superpoderas” durante el episodio “Jack y la Criatura” y en Samurai Jack durante el episodio de “El incidente de la propuesta en Día de Gracias”.

ERA ORIGINALMENTE UNA DOBLE FUNCIÓN CON “LA TUMBA DE LAS LUCIÉRNAGAS”

“Mi vecino Totoro” fue originalmente una función doble con "La Tumba de las luciérnagas" (Foto: Studio Ghibli)

Según Ghiblink, Totoro se consideraba un riesgo financiero demasiado grande, por lo que inicialmente se lanzó como una función doble con “La Tumba de las Luciérnagas”. Algunos sintieron que “nadie querría ver una película sobre dos niños pequeños y un monstruo en el Japón rural", pero a pesar de todo Miyazaki aún creía firmemente en la película. “La Tumba de las Luciérnagas” se basó en un libro y algunos consideraron que el público lo recibiría mejor por ello.

Toshio Suzuki, quien más tarde se convirtió en productor en Studio Ghibli, se acercó a la editorial de “La Tumba de las Luciérnagas”sobre una posible doble función. La editorial aceptó a regañadientes, pero a pesar de perder dinero en la taquilla, no hubiéramos visto a “Mi Vecino Totoro” sin “La Tumba de las Luciérnagas”. Celebrando su 29 aniversario este año, ambas películas fueron lanzadas originalmente como una doble función el 16 de abril de 1988.

NUNCA HA SIDO NOMINADO A UN OSCAR

“Mi vecino Totoro” no solo fue un fracaso en la taquilla, sino que tampoco recibió ninguna nominación al Oscar. Sin embargo, el estilo de animación expresivo de la película y los fuertes temas de conservación no pasaron desapercibidos para otros galardones. De hecho, la película ganó la Mejor Película en los Premios Kinema Junpo en 1989 junto con la Mejor Película Japonesa por el Premio Readers 'Choice en el mismo año.

Después del lanzamiento de la película en 1988, “Mi vecino Totoro” fue votada como la elección de los fanáticos de la revista de anime Animage. “Mi vecino Totoro” también fue galardonado con la Mejor Película en el Mainichi Film Concours y el Premio Ofuji Noburo en 1989. La película también fue nominada a los Premios Saturn como Mejor lanzamiento de video de género.

Hayao Miyazaki recibió su primer “Premio de la Academia” por “Spirited Away” en el 2003, película que también ganó en Mejor Película de Animación. En ese momento, Miyazaki se negó a asistir a la ceremonia de premiación debido a la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak. Su película “The Wind Rises” recibió una nominación al Mejor Largometraje de Animación del Año, y en 2014, Miyazaki recibió un Premio de Honor en los Premios de Gobernadores de la Academia.

LA PELÍCULA SE INFLUYÓ POR EL SINTOÍSMO

La creencia sintoísta se centra en una fuerte reverencia por el mundo natural y una de las líneas más conmovedoras de la película representa esto. Fue en específico la del Sr. Kusakabe: "Los árboles y las personas solían ser buenos amigos”, mostrando los temas de conservación y ambientalismo que quería transmitir la película. De manera similar, un sistema tradicional de creencias japonés llamado Shinto también influyó en el desarrollo de la cinta.

En “Mi vecino Totoro”, la película destaca la conexión entre los espíritus de la naturaleza conocidos como kami y los humanos. Mei y Satsuki se muestran como insaciablemente curiosas, emocionadas al ver todo, desde renacuajos hasta espíritus del bosque. El profundo respeto por la naturaleza y la filosofía del sintoísmo es evidente cuando la familia visita el santuario juntos, y también más tarde cuando Satsuki reza a Totoro para ayudar a encontrar a Mei. En el artículo, "Los mundos animados de Hayao Miyazaki, representaciones fílmicas del sintoísmo" de la revista Metro, explica esto con mayor profundidad:

“Mi vecino Totoro (1988), ejemplifica la relación benevolente que se puede disfrutar entre los kami y los humanos. A través de su fascinación preintelectual con la naturaleza, dos chicas jóvenes están conectadas con un tierno y osito kami del bosque bajista, O-Totoro, (Rey Totoro) que les brinda consuelo y orientación durante la enfermedad de su madre ”.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix: 21 películas de Studio Ghibli formarán parte del catálogo

MÁS VIDEOS

Netflix febrero 2020 (01/02/2020)

Pokémon: Mewtwo contraataca: Netflix lanza el tráiler oficial de la película (22/01/20)

Lecciones de Sex Education Temporada 2