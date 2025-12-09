La banda australiana 5 Seconds of Summer (5SOS) confirmó su regreso a Lima como parte de su Everyone’s a Star World Tour, con un concierto programado para el 27 de septiembre en Costa 21, en la Costa Verde.

Se trata de una de las visitas más esperadas por su sólida base de fans en el país y por marcar el retorno de la agrupación a Sudamérica tras más de dos años sin presentaciones en la región.

El anuncio llega luego del lanzamiento de su nuevo álbum EVERYONE’S A STAR!, que debutó en el puesto #1 en el Reino Unido y entró al Top 10 del Billboard 200, consolidando una etapa más madura para la banda.

Un álbum que define una nueva era para 5SOS

Sobre esta producción, los integrantes señalaron que “cada canción se siente viva de una manera que nos recuerda por qué empezamos a hacer música”.

El disco, grabado entre Los Ángeles y Nashville, explora la dualidad entre la fama y la esencia creativa, fusionando elementos del pop, rock y punk. Incluye los sencillos:

“Not OK”

“Boyband”

“Telephone Busy”

La edición estándar del álbum cuenta con 12 canciones, mientras que la versión deluxe Fully Evolved añade cuatro temas adicionales.

Entradas, preventa y venta general

La venta de entradas estará disponible a través de Teleticket.

Preventa BBVA: jueves 11 de diciembre , desde las 10:00 a.m. , con 15% de descuento .

jueves , desde las , con . Venta general: viernes 12 de diciembre, también desde las 10:00 a.m.

Un show cargado de energía y grandes éxitos

Con canciones emblemáticas como “Youngblood”, “She Looks So Perfect” y “Amnesia”, la banda ha cultivado una audiencia global que sigue creciendo. Su nueva gira recorrerá Europa, Norteamérica, Australia y Latinoamérica, con Lima confirmada como parte de su ruta oficial.

El concierto promete una celebración de esta nueva etapa musical: un espectáculo lleno de energía, conexión con sus seguidores y la fuerza en vivo que caracteriza a 5SOS.

Datos clave