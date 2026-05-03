Los piuranos gozarán de un grandioso espectáculo de comicidad con los titanes del humor peruano: Miguel “el chato” Barraza y Pablo Villanueva “Melcochita” quienes presentarán “Noche de humor”, el sábado 16 de mayo , a las 7:00 p.m. en el auditorio Tangarará de la UNP.

Dos grandes humoristas se unen para demostrar quién es el verdadero “Rey de la risa”, con los mejores chistes, anécdotas y sckechs cómicos.

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COMEDIANTES

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, es un actor cómico, cantante, compositor, productor, escritor y músico peruano. Empezó su carrera artística en La Peña Ferrando de Augusto Ferrando.

Miguel “el chato” Barraza, es un comediante, showman y empresario peruano. Formó parte de la etapa dorada del humor peruano, al participar en Risas y Salsa y conseguir su propio programa televisivo.

Las entradas a la venta, zona platinum “Aquí se goza sin roche” S/ 80; VIP “Ríe ahora, paga después” S/ 60 y general “Como sea entro” S/ 35, en Salón & Spa “Atrevidas” ( Ayacucho 588); La Fragata Norteña (Esq. Tambogrande-Vice) y Casa del Retén (Av. Don Bosco).