Durante una reciente entrevista con Christopher Gianotti, Tula Rodríguez tuvo que responder una peculiar pregunta: ¿A quién elegirías salvar de un ahogamiento, a Gisela o a Magaly? La incógnita provocó risas entre la conductora de TV.





“Gisela es abuela y la otra tiene a su mamá. Pero sabes qué, la que pese menos para no ahogarme yo, porque si la balsa es muy chiquita y estamos las tres, la que pese menos”, expresó Tula Rodríguez entre risas.

Cabe mencionar que Tula Rodríguez también contó que inicio en la televisión peruana a la corta edad de 15 años con la aprobación de su mamá.

“Tenía menos de quince años, era una niña, no entiendo cómo la verdad. Yo me muero si mi hija lo hace. (...) de ahí me dijeron para estar en el staff de bailarinas, yo me asusté porque además estaba en el colegio. Fui al casting con mi mamá y Julio Zevallos era quien decidía y dijo ‘ya, que esa chiquita se queda’, me hizo bailar y quedé”, contó Tula.