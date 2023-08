Abel Lobatón estuvo como invitado en “América Hoy”, donde no pudo eviatr referirse al escándalo que actualmente vive su hija Samahara, quien salió a denunciar públicamente a su expareja Youna, por haberla maltratado psicológicamente.

En ese sentido, el exfutbolista no dudó en sacar cara por su hija y aseguró que viajará hasta Estados Unidos para hablar con el joven barbero. “ Yo no lo voy a llamar, porque si yo lo llamo, él me puede colgar la llamada. Prefiero agarrar y tomar un avión a Nueva York y sentarme a hablar con él”, comenzó diciendo.

En ese sentido y sin querer entrar mucho en detalles, Abel Lobatón señaló que Youna habría sacado su verdadera cara al hablar mal de su hija públicamente. “Decirle siéntate, cuéntame tu historia. Vamos a hablar de hombre a hombre (...) En una relación de dos, siempre los terceros salimos sobrando, pero yo creo que con todo lo que ha dicho, se ha pintado de cuerpo entero”, sentenció el expelotero.

TE PUEDE INTERESAR