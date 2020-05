Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, reveló ayer que se encuentra embarazada y el programa de Magaly Medina entrevistó al padre de la joven, Abel Lobatón, quien mostró su apoyo a su hija de 19 años.

“Sí estoy bien, contento. Ella es una mujer hecha y derecha, ya tomó sus propias decisiones, si llega en su momento, es parte de un ciclo de la vida. Al momento no me han informado nada, pero al momento de saberlo me sentiría bien, contento por ella. Cada uno toma sus propias decisiones. Si ella ha tomado la decisión de ser mamá, la apoyaría”, explicó el exfutbolista a las cámaras de Magaly TV La Firme.

Recordemos que ayer Samahara Lobatón, informó mediante una ecografía en Instagram que se convertirá en madre a los 19 años.

“No hay por qué esconderlo más, ES UNA BENDICIÓN, hoy con casi 17 semanas estoy feliz con una vidita que crece súper sana y fuerte en mí”, se lee en el mensaje compartido por Samahara.

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo, me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad: velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro”, agregó.

Sus hermanas la apoyan

Ante la noticia, sus hermanas, Gianella Marquina y Melissa Lobatón, compartieron un mismo mensaje en sus stores de Instagram.

“Las personas que ayudan a otras a brillar, saben que hay espacio para todos”, fue el mensaje que compartieron las hermanas de la joven.

Samahara Lobatón está embarazada. (Magaly Tv. La firme-TROME)