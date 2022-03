No le temen a nada. La abogada de la esposa del futbolista Andy Polo, Claudia Zumaeta, reveló que tanto ella como su patrocinada se sienten confundidas por las vacilaciones del jugador frente a un acuerdo conciliatorio.

Según detalló la representante legal de Génessis Alarcón, el convocado del Club Universitario de Deportes aceptó, inicialmente, brindar un 40% de sus honorarios a sus hijos, sin embargo, el mismo día que tenían estimado firmar el convenio, se arrepintió.

“Me respondieron que estaban de acuerdo (sobre la fórmula conciliatoria) a excepción de que nosotros habíamos planteado el 45% de sus ingresos y él pedía el 40%, le dije que estábamos dentro del rango y que no habría ningún problema”, indicó.

El incidente fue de tal magnitud, según declaraciones de la abogada, que la representante legal de Polo decidió renunciar a su defensa y se lo comunicó por correo electrónico.

“Nuestra intención no es que se quede sin trabajo, pero lo voy a sentir mucho si el señor se tiene que quedar sin trabajo, que se quede, porque se lo merece. Como persona no vale ni un céntimo, y como padre está demostrando que no vale nada”, sentenció.

Posteriormente, Zumaeta puntualizó que “esa clase de padres tiene que aprender que (ceder una pensión a sus hijos) no lo puede hacer por la mujer o porque le sobra el dinero”, sino por “el amor a sus niños”.