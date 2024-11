La doctora Rosario Sasieta contó en ‘Amor y Fuego’ que Christian Cueva le quitó su cuenta de Netflix a Pamela López.

“ El sábado ella y sus tres hijitos iban a hacer una pijamada... Ha sido un golpe fuerte ”, expresó.

La defensa legal de López le informó lo sucedido al abogado del futbolista.

“ Esto da la idea de... Que terrible. Un adulto puede vivir sin Netflix perfecto; pero los chicos... ”, sostuvo.

La reconocida letrada estuvo en el programa de Rodrigo González como vocera de Pamela López y dijo que se iniciaron las conversaciones con el abogado del popular ‘Aladino’ para llegar a acuerdos como la pensión de los hijos.

Abogado de Cueva aclara que aún no hay planes de divorcio con Pamela López: Estamos viendo el tema de violencia familiar

Henrry Grauss, abogado de Christian Cueva, conversó con el programa Amor y Fuego y se refirió al conflicto legal entre el futbolista y su aún esposa, Pamela López, luego de que ambos se denunciaran por presunta violencia familiar.

El abogado detalló que Cueva cumple con la manutención de sus tres hijos. Sin embargo, Grauss aclaró que no se han iniciado trámites de divorcio y que por ahora el foco está en resolver el tema de violencia familiar.

“De momento no hemos hablado de divorcio, Christian no me ha tocado el tema, no sé si la otra parte también. Seguramente en su momento se tocará, ahora solo estamos viendo el tema de violencia familiar”, comentó.

