Henrry Grauss, abogado de Christian Cueva, conversó con el programa Amor y Fuego y se refirió al conflicto legal entre el futbolista y su aún esposa, Pamela López, luego de que ambos se denunciaran por presunta violencia familiar.

El abogado detalló que Cueva cumple con la manutención de sus tres hijos. Sin embargo, Grauss aclaró que no se han iniciado trámites de divorcio y que por ahora el foco está en resolver el tema de violencia familiar.

“De momento no hemos hablado de divorcio, Christian no me ha tocado el tema, no sé si la otra parte también. Seguramente en su momento se tocará, ahora solo estamos viendo el tema de violencia familiar”, comentó.

Christian Cueva le declara su amor a Pamela Franco: “La amo con toda mi alma”

Pamela Franco brindó una entrevista en el podcast de Carloncho luego de que Christian Cueva le declarara su amor el pasado 31 de octubre, en un show en Santa Clara.

En un momento de la charla, el conductor llamó al futbolista y le contó que estaba viajando a Trujillo para estar con su familia.

Luego, Carloncho le consultó sobre el momento que protagonizó junto a la cumbiambera en su show.

“Es parte de la vida, estamos ahí siempre con ella, apoyándola y feliz por eso, feliz por todos sus éxitos”, respondió Cueva.

Cuando el también locutor le reclamó por solo haberle dado un beso en la mejilla a Franco, el deportista dijo: “Se me puso tímida”.

Además, resaltó el talento de la cantante y dijo que es una persona que ama lo que hace.

“Quiero hacer las cosas bien con ella y las cosas bien en mi vida. Siempre voy a querer mejor para ella y la amo con toda mi alma”, manifestó.