El abogado de Melissa Klug reveló que, pese a la grave agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón, ambos aún continúan viviendo juntos.

De acuerdo con el letrado Benji Espinoza, la influencer no estaría colaborando con las autoridades, a pesar de las pruebas existentes en contra del salsero.

“ Samahara está en un estado de negación, ve a su madre como su enemiga. Se le pidió que declare, pero se quedó en silencio. No quiere que se sepa la verdad. Lamentablemente, es víctima, pero no reconoce ser víctima ”, declaró el abogado a Exitosa.

El letrado afirmó que la influencer aún permanece en el mismo departamento junto al cantante.

“ Está en un estado de control porque está viviendo con Bryan, sigue él. Por eso se explica todo lo que está pasando. El video que se ve es apenas un fragmento amplio que tiene más de 20 minutos ”, expresó.

En esa línea, el abogado evaluó la gravedad del caso de Samahara Lobatón y resaltó que Bryan Torres debería afrontar la máxima sanción.

“A mí me queda claro que en cualquier país civilizado del mundo, en donde su sistema de justicia funcione, a Bryan Torres lo que le espera es la cárcel. Bryan tiene que ir a la cárcel y tiene que ir a la cárcel, es más, primero preventivamente ”, añadió.

De acuerdo con lo expuesto, que Bryan Torres continúe en libertad y conviva con Samahara Lobatón solo agrava la situación y dificulta que la presunta víctima pueda brindar su testimonio.