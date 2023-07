Comenzó haciendo freestyle en la famosa competición de El Quinto Escalón, luego decidió dedicarse a la música y logró convertirse en uno de los máximos exponentes del rap argentino. Dueño de una capacidad admirable a la hora de componer un tema, Acru fue ubicándose en la escena con su música que narra su epopeya personal y la forma en la que atravesó sus miedos, amores y sueños.

El artista forma parte de la larga lista de sessions de Bizarrap y no en cualquier puesto. Acru vio nacer el éxito del productor, ya que fue el cuarto en colaborar con él.

A pocas horas de su show en Lima en el C.C. Yield Rock, Agustín Cruz, nombre real del artista, conversó con Diario Correo sobre su nuevo álbum ‘El Don’ y el camino que recorrió durante estos años.

En pocas horas te presentarás por primera vez en Lima, ¿qué relación tienes con tus fans peruanos?

Durante años he recibido mensajes de distintas partes de Perú, diciéndome que se sienten acompañados con mi música y emocionados por el show. También estoy emocionado porque sé que son un país comprometido con el rap y era importante poder venir. Es una magia única estar por primera vez aquí.

¿Qué te gustaría transmitirle al público?

Quisiera que puedan conectar con la presentación. Me encanta compartir mi música y disfrutar en vivo. Que se puedan interiorizar con esta lucha y decir.

¿Sientes que hubo una evolución en la puesta en escena en vivo?

Sí, en cada show hay un crecimiento artístico importante por todo el trabajo y entrega que hay detrás. Estoy contento por venir y presentarme con mis músicos, es algo que quería hace mucho tiempo. Hoy en día tengo la fuerza para hacer la ejecución como me gustaría que suceda y hacer un buen papel a la altura de lo que creo que estoy para presentar.

Hace un mes lanzaste tu nuevo tema ‘Josear’ para inaugurar esta nueva etapa artística, tras varios años de trabajo. ¿Por qué lo elegiste como primer adelanto de tu próximo álbum ‘El Don’?

Siento que es un tema que puede, en líneas generales, despejar un poco de lo que hay en todo el mundo del álbum. Es como una oración o invoca un paso previo y creo que es lo que está pasando en la salida de este disco.

Pasaron varios años desde tu último álbum ‘Anonimato’, ¿qué fue lo que te llevó tanto tiempo para armar este nuevo trabajo?

Quería hacer un trabajo que sea de calidad a nivel artístico y personal. Hace unos años no tenía los recursos ni las posibilidades para poder hacerlo, ni el concepto del todo pero tenía muchas ganas de hacer música. Realmente fue un desafío entender la propuesta, el sonido y el visual que quería. Tomó el tiempo que tomó pero estoy contento con los resultados del proyecto en general para presentarlo en su totalidad.

Desde el lanzamiento de ‘Anonimato’ hasta ‘El Don’, ¿en qué aspectos ha evolucionado tu música con el paso de los años?

He ganado nuevas temáticas y facetas. Ha habido un desarrollo musical melódico de mi parte a un nivel nuevo. Creo que año a año el proyecto es más versátil y desafiante. He podido desprejuiciarme mucho y poder ser yo haciendo lo que hago. Es muy valioso sentir que la gente y varios artistas lo perciben así.

Siento que este disco será muy personal e íntimo, ¿has tomado la música como terapia?

Sí, la música es un canal súper poderoso donde se limpian las energías, se sanan pasados, se gana poder para lo que viene. Es una herramienta de pulso energético, sin duda es un portal especial.

Fuiste uno de los primeros raperos en grabar una session con Bizarrap, ¿cómo fue esa experiencia?

Fue muy buena. En ese momento Bizarrap no estaba en la situación que hoy en día está. Fue muy lindo encontrarme con ese joven productor dando sus primeros pasos, construyendo algo en conjunto. En la actualidad está haciendo mucha música y se le ve activo produciendo con un montón de artistas. Estoy contento por él.

¿Sigues el contacto con él? ¿En algún momento han pensado en colaborar nuevamente?

Cada tanto nos mandamos un mensaje. Si se da la oportunidad creo que irá fluyendo. Quizás nuestros caminos se encuentran y si se alinea todo, podría ser.

Eres considerado uno de los máximos referentes del rap argentino, ¿alguna vez te sentiste presionado por ello?

Durante un tiempo lo sentí así, pero después entendí que uno camina con la música que hace, con las sensaciones y todo el sentir personal. Esa toma de decisiones propias me fueron llevando a donde estoy. Tengo que seguir confiando y enfocándome en eso. Es muy gratificante que a mi música se le dé el lugar en mi país; además, agradecido por el recibimiento en países de habla hispana.

Para otros también eres un referente como freestyler, ¿qué lugar ocupa el freestyle en tu vida?

Es una herramienta única de composición y diversión, es como jugar. Es un espacio que trato de tener porque me desconecta y me encuentro con otros amigos artistas.

Muchos de tus fans tienen tatuajes relacionados a tu música, ¿qué significa para ti que la gente te lleve en su piel?

Valoro que la gente pueda tomar las canciones como propias y que se los tatúen. Me sensibiliza y me toca cuando veo un tatuaje. Hay una sensación de no poder creer que eso esté pasando y es loco que las personas lo lleven así. Siento ese mismo chispazo que las primeras veces. Es una bendición y un honor sentir que puedan conectar con mi música.

Finalmente, ¿quieres mandarle un mensaje a tus fanáticos antes del show?

Primero agradecerles por acompañarnos en este primer encuentro en Perú. Por su amor y llevar tanto tiempo escribiéndome, es lindo para mí traerles esta música en vivo. Que vayan enérgeticos, va a ser una noche especial para mí y mis músicos. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que puedan sentir de lo que somos capaces.