El actor André Silva confirmó públicamente su separación de su esposa Adriana Álvarez, tras compartir un mensaje personal en redes sociales en el que señaló que ambos han iniciado una nueva etapa familiar en caminos distintos, priorizando el bienestar de su hija.

La confirmación se dio a través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde el artista, actual protagonista de la telenovela Luz de Luna 4, abordó de manera directa el distanciamiento que viene atravesando su familia desde hace varios meses.

El mensaje que confirma la separación

En su publicación, André Silva habló de noches de insomnio, melancolía y una distancia que “con el tiempo se ha vuelto parte de nuestros días”. Además, dejó en claro que, como familia, ya no comparten el mismo camino, aunque mantienen un compromiso conjunto como padres.

El actor expresó que él y Adriana Álvarez seguirán presentes en la vida de su hija “de maneras distintas”, confirmando así que la relación sentimental llegó a su fin, pero que el vínculo parental se mantiene firme.

Una decisión tomada meses atrás

De acuerdo con el mensaje del propio Silva, la separación no sería reciente, sino parte de un proceso que la familia viene atravesando desde hace varios meses. El actor evitó entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura y pidió respeto por la intimidad de su hija.

Hasta el momento, Adriana Álvarez no ha emitido un pronunciamiento público sobre la separación.

Una relación marcada por la discreción

André Silva y Adriana Álvarez se conocieron trabajando en Del Barrio Producciones. Iniciaron su relación en 2015, manteniéndola siempre con bajo perfil mediático.

En 2017 anunciaron el nacimiento de su hija y, años después, contrajeron matrimonio en una boda íntima celebrada el 8 de febrero de 2023. A poco menos de dos años del enlace, el actor confirmó el cierre de esta etapa personal.

Continúa activo en televisión

Pese a la situación personal, André Silva continúa enfocado en su carrera artística y lidera el elenco de Luz de Luna 4, una de las producciones más vistas de América Televisión.