Han pasado dos décadas desde que ‘High School Musical’ revolucionó la cultura pop y conquistó a millones de jóvenes alrededor del mundo. Ahora, para celebrar el 20.º aniversario de la exitosa franquicia de Disney, la productora peruana Fun Meeting reunirá por primera vez en el Perú a Lucas Grabeel, inolvidable por su interpretación de Ryan Evans, y Bart Johnson, quien dio vida a Jack Bolton, el padre de Troy Bolton, en un Fan Meeting.

El encuentro se realizará el 22 de agosto en el Teatro Canout y promete convertirse en una experiencia inolvidable para quienes crecieron cantando y bailando al ritmo de las canciones de East High. Más que un simple encuentro con el elenco, será la oportunidad de revivir una historia que marcó a toda una generación. Después de tantos años, esta no será solo una reunión, sino la celebración que miles de seguidores han estado esperando.

Estrenada en 2006, ‘High School Musical’ trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno global. Sus personajes, su música y sus mensajes sobre la amistad, el trabajo en equipo y la confianza en uno mismo conquistaron a millones de espectadores, dando origen a secuelas, giras, conciertos y una comunidad de fanáticos que continúa vigente hasta hoy.

Durante el Fan Meeting, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia cercana con ambos invitados, quienes compartirán anécdotas del rodaje, recuerdos de la franquicia e interactuarán con el público. Además, se han preparado distintas categorías de entradas que incluyen beneficios exclusivos, como fotografías con los artistas, hi touch y artículos de colección conmemorativos, para que cada fan pueda vivir una experiencia única.

Las entradas ya se encuentran a la venta exclusivamente a través de Teleticket, con cuatro zonas disponibles: Wildcat VIP, All in This Together, Bop to the Top y What Time Is It?, pensadas para que los asistentes elijan la experiencia que mejor se adapte a su forma de celebrar los 20 años de esta inolvidable historia.