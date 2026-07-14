Durante su pronunciamiento sobre el atentado contra el bus de la agrupación ‘Las Estrellas de la Cumbia’, Magaly Medina contó que las amenazas de muerte contra ella, su abogado y su productor no han cesado, a pesar de que ya presentó una denuncia ante las autoridades y expuso el caso públicamente.

Medina recordó que los sujetos que la amenazaron inicialmente mencionaron el nombre de Jefferson Farfán, pero aseguró que los mensajes intimidatorios se detuvieron después de que expuso el caso públicamente.

“ Después han vuelto al ataque, ya no usan su nombre; pero me amenazan con balazos, con matar a mi abogado, a sus hijas, a mi productor ”, indicó la ‘Urraca’.

La periodista sostuvo que los peruanos no deben vivir “dominados por los delincuentes” y exhortó a la Policía a redoblar esfuerzos para identificar y capturar a los responsables.

Magaly Medina ya denunció las amenazas ante las autoridades correspondientes. (Magaly TV, La Firme / ATV)

Magaly Medina denuncia amenazas y señala a Jefferson Farfán como responsable de las intimidaciones

Magaly Medina hizo públicas una serie de amenazas que, según afirmó, viene recibiendo de personas desconocidas.

La conductora de TV señaló que ya presentó denuncias ante la policía especializada en extorsiones, el Ministerio Público y el INPE por estos hechos.

Durante la emisión de su programa, indicó que las intimidaciones no solo la afectan a ella, sino también a su abogado. Asimismo, responsabilizó a Jefferson Farfán por la situación y mostró algunos de los mensajes que recibió.

“Amenazas que dicen provenir de Jefferson Farfán porque hablan específicamente de él. En las amenazas hablan que ‘chalequean al muchacho que le debes’ y ‘él nos debe una guita y nos dio luz verde para cobrarte’”, reveló Magaly.

La conductora también exhibió mensajes enviados a su defensa legal, en los que se advierte que “le van a meter una bomba o una granada” a su vehículo.