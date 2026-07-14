Ante la proximidad de los periodos de mayor intensidad del Fenómeno El Niño, Provías Nacional informó que viene reforzando las labores de prevención y respuesta en la red vial nacional para garantizar la conectividad y reducir el riesgo de interrupciones en carreteras y puentes.

La directora ejecutiva de la entidad, Claudia Dávila Moscoso, indicó que, en lo que va del año, se han atendido más de 1.290 emergencias mediante las unidades territoriales desplegadas en distintas regiones del país.

“Estamos trabajando principalmente para garantizar la transitabilidad de las vías y el apuntalamiento de puentes, con el objetivo de asegurar el tránsito de los usuarios frente a la llegada del Fenómeno El Niño”, señaló en declaraciones a RPP.

Once puentes fueron declarados en emergencia

Dávila informó que recientemente se declaró el estado de emergencia en 11 puentes de la red vial nacional.

Precisó que tres de estas estructuras se ubican en la región Ucayali, donde el puente El Chino presenta la situación más crítica.

“Tenemos tres en Ucayali, siendo el principal estado crítico el puente El Chino, sobre el que estamos tomando medidas de emergencia”, indicó.

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La funcionaria explicó que el Estado adquirió puentes modulares, los cuales podrán ser instalados de forma inmediata si alguna infraestructura resulta afectada o colapsa durante la temporada de lluvias.

Asimismo, destacó que en Piura se ejecutan obras de nuevos puentes construidos con estudios hidrológicos que permiten elevar la infraestructura por encima de la rasante del río para reducir el riesgo de inundaciones y desbordes.

Sobrecarga representa el principal riesgo para los puentes

Respecto al informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), que advierte que 83 puentes concesionados presentan estado crítico, Dávila afirmó que Provías mantiene una coordinación permanente con el organismo regulador.

No obstante, aclaró que la principal amenaza para estas estructuras no son las lluvias.

“La principal vulnerabilidad de los puentes no son precisamente las lluvias. El principal problema es la sobrecarga que soportan”, explicó.

Según detalló, el deterioro estructural responde principalmente al tránsito de vehículos que exceden el peso permitido o transportan cargas especiales sin respetar los límites establecidos.

Trabajos preventivos en carreteras

La directora ejecutiva señaló que la geografía peruana mantiene expuesta a la infraestructura vial frente a deslizamientos y el incremento del caudal de los ríos durante la temporada de lluvias.

Frente a ello, Provías Nacional desarrolla trabajos permanentes de:

Descolmatación de ríos.

Estabilización de taludes.

Limpieza de cunetas.

Mantenimiento de drenajes.

Como ejemplo, mencionó el caso del sector Copuma, en la región Áncash, donde un deslizamiento de grandes proporciones embalsó un río y obligó a ejecutar voladuras controladas para recuperar la plataforma vial y restablecer el tránsito.

Buscan garantizar la conectividad vial

La entidad señaló que continuará ejecutando acciones preventivas y de respuesta rápida durante la temporada de lluvias con el objetivo de mantener operativa la infraestructura vial nacional y minimizar el impacto de eventos climáticos extremos asociados al Fenómeno El Niño.