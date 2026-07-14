Cuidado. El Gobierno Regional (GORE) La Libertad destinó una inversión de S/ 7.5 millones para desplegar estrategias que permitan proteger la salud de la población ante la amenaza del dengue.

Sin embargo, se ha advertido un grave obstáculo para frenar el avance de este mal: una de cada dos viviendas no permite la intervención de las brigadas de salud. Esta situación impide la fumigación y la eliminación de criaderos del mosquito transmisor, limitando la efectividad de las acciones preventivas.

MULTAS

En ese sentido, el titular de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, Gerardo Florián Gómez, informó ayer que se está evaluando la posibilidad de proponer que las municipalidades provinciales y distritales de la región aprueben ordenanzas que estipulen sanciones pecuniarias a quienes no permitan el ingreso a sus domicilios para el control larvario y fumigación.

Cabe indicar que en la última sesión del Comando Regional de Operaciones Contra el Dengue, en donde participaron alcaldes provinciales, distritales, autoridades sanitarias y funcionarios regionales, se informó que 51,418 viviendas permanecieron cerradas durante las intervenciones y 10,214 familias se negaron a permitir el ingreso de las brigadas, lo que redujo la cobertura del control vectorial a apenas 47% y la fumigación a cerca del 50%.

SE DISPARA

También se precisó que en la región se registran 2,844 casos autóctonos confirmados de dengue. Otros 43 son importados. La provincia de Virú concentra el 54.21% de contagios, seguida de Trujillo, con el 35.82%.

A pesar de este escenario, La Libertad mantiene cero fallecidos por esta enfermedad y más de 450 pacientes hospitalizados fueron dados de alta, resultado del fortalecimiento de la capacidad de respuesta implementada por el GORE La Libertad.

NO ES SUFICIENTE

No obstante, Gerardo Florián Gómez señaló que se puede hacer mucho más, pero se necesita del apoyo de la ciudadanía, ya que este trabajo de prevención y lucha contra el dengue no es solo de las autoridades.

En esa línea, hizo hincapié en precisar que todas las personas que bloquean las estrategias sanitarias con su negativa a dejar ingresar a sus inmuebles a los brigadistas encargados de revisar si hay criaderos de mosquitos o a las personas encargadas de la fumigación, están incurriendo en un delito.

“Están exponiendo la vida, el cuerpo y la salud de sus vecinos. Por eso estamos viendo todas las medidas legales para poner más rigurosidad y que los vecinos se sumen a este trabajo. Solo se les pide que aperturen sus domicilios, que eliminen inservibles y tapen sus tanques de agua para ya no tener más criaderos de zancudos”, enfatizó.

En tanto, el GORE La Libertad reforzará las campañas de sensibilización en barrios, instituciones educativas y centros laborales. También desarrollará capacitaciones dirigidas a trabajadores de las agroexportadoras de Virú.

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