La presencia de estudiantes portando machetes, armas cortantes y réplicas de armas de fuego encendió las alertas en Huancayo. Ante esta situación, el director de la UGEL Huancayo, Walter Oré Ramos, reveló un hecho aún más preocupante: en varios de estos casos, los padres de familia no acudieron a la comisaría para hacerse responsables de sus hijos. Frente a esta falta de respuesta, Oré Ramos advirtió que, luego de dos notificaciones sin atención, los estudiantes que reincidan en estos actos de violencia serán derivados a la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) o a la Unidad de Protección Especial (UPE), al considerar que podrían encontrarse en una situación de abandono moral.

Prevención. Se implementarán acciones con la participación de los padres de familia, quienes serán convocados de manera obligatoria a charlas orientadas a fortalecer su responsabilidad en la formación y seguridad de sus hijos. “Estas jornadas se desarrollarán en cada institución educativa y los padres serán citados en horarios específicos para garantizar su asistencia y participación activa”, señaló Walter Oré. Asimismo, se impulsarán círculos de diálogo restaurativo en coordinación con el Poder Judicial y conversatorios con líderes estudiantiles.

La UGEL, la Policía y colegios activaron patrullajes en Huancayo, El Tambo y Chilca para frenar la violencia escolar, con vigilancia en 13 instituciones.