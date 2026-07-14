El mar peruano continúa mostrando señales del fortalecimiento del Niño Costero. De acuerdo con el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), la temperatura superficial del mar registra anomalías de hasta 5.3 °C por encima de los valores normales frente a la costa norte, un comportamiento que evidencia la intensidad alcanzada por este fenómeno climático.

Según el ENFEN, el calentamiento del océano responde a la persistencia de aguas cálidas en la región Niño 1+2, ubicada frente al litoral norte y centro del Perú. Estas condiciones modifican el comportamiento de la atmósfera y favorecen un incremento de las temperaturas del aire, además de elevar la probabilidad de lluvias por encima de lo habitual en los próximos meses.

“Las condiciones térmicas siguen altas en toda la región peruana. Todas las anomalías están sobre los dos grados y eso está asociado a la magnitud fuerte del Niño Costero”, enfatiza Luis Vásquez, vocero de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

EFECTOS

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Piura registró el domingo 12 el día y la madrugada más cálidos para un mes de julio, superando los registros históricos de la estación meteorológica de la ciudad. Este incremento responde, en gran medida, al calentamiento del mar cercano a la costa, que aporta mayor calor y humedad a la atmósfera.

Los registros más recientes muestran anomalías de: Tumbes: 3.3 °C, Paita (Piura): 3.6 °C, Chicama (La Libertad): 4.1 °C, Huacho (Lima): 4.0 °C, Chimbote (Áncash): 3.5 °C, San Juan (Ica): 5.3 °C; e Ilo (Moquegua): 2.7 °C.

Especialistas del Senamhi explicaron que el aumento de la temperatura superficial del mar influye directamente en las condiciones meteorológicas de la costa norte, generando noches más cálidas y elevando las temperaturas máximas durante el día, incluso en una época del año en la que normalmente predominan condiciones más frescas. Por su parte, el ENFEN mantiene vigente la Alerta de El Niño Costero y estima que el fenómeno persistirá, con mayor probabilidad, hasta el verano de 2027. Las proyecciones indican que durante los próximos meses continuarán las anomalías positivas de la temperatura del mar, especialmente frente al norte del país.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población y a los gobiernos regionales a mantenerse atentos a los avisos oficiales y adoptar medidas de prevención frente a los posibles impactos del fenómeno, entre ellos temperaturas elevadas, lluvias intensas y afectaciones a sectores como la pesca, la agricultura y la infraestructura.