El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por 90 días calendario tras confirmar un brote de influenza aviar de alta patogenicidad tipo A subtipo H5N1 en aves de corral. La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° D000104-2026-MIDAGRI-SENASA-JN, publicada en el diario oficial El Peruano.

La resolución precisa que el periodo de emergencia podrá reducirse o prorrogarse de acuerdo con la evolución epidemiológica del brote y la evaluación técnica que realice la autoridad sanitaria.

Brote fue detectado en un predio de aves de combate en Cañete

De acuerdo con el Senasa, el foco fue confirmado mediante el Informe de Ensayo N.° 202606524, emitido el 6 de julio de 2026 por el Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal, que detectó la presencia del virus H5N1 en un predio de aves de combate ubicado en el sector Barrio Obrero, distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, región Lima.

Tras la confirmación del caso, la autoridad sanitaria ordenó la cuarentena del foco, el sacrificio sanitario de todas las aves afectadas, la delimitación de una zona perifocal, además del control del movimiento de aves, vigilancia epidemiológica permanente y vacunación conforme a los protocolos establecidos.

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Prohíben movilizar aves y realizar eventos gallísticos

Como parte de la declaratoria de emergencia, el Senasa dispuso una serie de medidas obligatorias para personas naturales y jurídicas.

Entre las principales restricciones figuran:

Prohibición de movilizar aves domésticas vivas y productos de riesgo desde el foco y la zona perifocal sin autorización del Senasa.

Obligación de contar con certificado sanitario para el traslado de aves dentro del país.

Prohibición de realizar eventos gallísticos, ferias, exposiciones y concentraciones de aves en las zonas bajo control sanitario.

Prohibición de arrojar aves vivas o muertas en la vía pública, ríos, canales o drenajes.

Prohibición de manipular aves sospechosas sin equipos de protección personal.

Predios deberán cumplir estrictas medidas de bioseguridad

La resolución también obliga a los propietarios de predios afectados a cumplir la cuarentena, restringiendo el ingreso y salida de aves, personas y vehículos no autorizados.

Además, deberán:

Instalar pediluvios con desinfectantes.

Desinfectar equipos, herramientas y vehículos.

Colocar avisos de control cuarentenario en los accesos.

Eliminar aves y materiales considerados de riesgo.

Fortalecer las medidas de bioseguridad.

Reportar inmediatamente cualquier signo de enfermedad o disminución de la producción avícola.

El Senasa podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública y aplicar sanciones en caso de incumplimiento de estas disposiciones.

Producción avícola y abastecimiento están garantizados

La autoridad sanitaria aseguró que la declaratoria de emergencia no afecta el abastecimiento nacional de productos avícolas.

Asimismo, indicó que las exportaciones continúan desarrollándose con normalidad gracias a los acuerdos de zonificación y compartimentación sanitaria suscritos con los principales mercados internacionales.

El Senasa recordó que la industria avícola tiene una importancia estratégica para el país, ya que el pollo y el huevo aportan alrededor del 70 % de la proteína de origen animal consumida por la población peruana, motivo por el cual resulta prioritario evitar la propagación del virus.

Senasa intensificará la vigilancia epidemiológica

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria, las Direcciones Ejecutivas del Senasa, en coordinación con la Dirección de Sanidad Animal, reforzarán el monitoreo epidemiológico y ejecutarán las acciones administrativas necesarias para controlar y erradicar el brote.

La entidad exhortó a los productores avícolas a comunicar de inmediato cualquier sospecha de influenza aviar o disminución inusual de la producción para activar los protocolos sanitarios correspondientes.