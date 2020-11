ESCRIBE: frank lópez guerrero

La joven actriz Karime Scander también mostró su entusiasmo con la ahora llamada “juventud del Bicentenario”, que salió a expresar su indignación con la clase política y su manejo del país. “No podemos ser indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor, debemos tener un poco de empatía y darnos cuenta de la realidad, y no vivir en una burbuja”, remarcó la artista que da vida a Camila en el melodrama “Mi vida sin ti”.

Justamente es la juventud la que tomó las calles, ¿te hubiera gustado poder asistir a las manifestaciones?

Ahora por las grabaciones estamos confinados, pero sí me hubiera gustado participar un poco más. Creo que he encontrado la posibilidad a través de las redes, compartiendo información para que la gente que me sigue sepa lo que está pasando.

¿Los artistas deben opinar de política?

Nosotros, como artistas, estamos pendientes de todo lo que ocurre en nuestra sociedad a través del arte. La política es algo que nos afecta a todos, en todos los ámbitos de la vida, por eso no podemos ser indiferentes.

Aunque también genera divisiones...

Yo siempre estoy abierta al debate sano, vivimos en una democracia, y es importante que aprendamos a respetarnos y tolerarnos. Yo creo que en lugar de apartarnos debemos comenzar a escucharnos más.

¿Qué puedes resaltar de esta coyuntura?

Siento que todos hemos estado muy involucrados con esto que nos ha pasado y me ha llenado de orgullo. Yo creo mucho en compartir información más allá de salir a decir ‘yo pienso así y tú debes pensar igual que yo’. Es bueno tener distintas fuentes de información y que podamos comparar. Yo no quiero que la gente piense como yo, sino que esté informada que tenga las herramientas.

Hablemos de tu participación en “Mi vida sin ti”

Estamos llegando al final, y ha sido una experiencia única en muchos sentidos, no solo por mi historia, que ha tocado temas muy fuertes y muy importantes para nuestra sociedad. Me he sentido orgullosa de formar parte de esta historia porque creo que hemos querido visibilizar el problema del machismo, que lamentablemente sigue existiendo en nuestra sociedad.

Inédita experiencia de grabación.

Cuando me dijeron que íbamos a estar confinados me dio un poco de miedo, porque no sabía cómo iba a ser, no sabía si iba a extrañar mucho a mi familia, cómo la iba a pasar acá, no conocía a varios de mis compañeros. Hemos armado nuestra propia familia, aquí en el hotel en el que estamos confinados.

Extrañando a la familia...

Me muero de ganas de regresar a mi casa obviamente a recibir un abrazo.

¿Y con el novio cómo han manejado la distancia física?

También por videollamadas, más opción no hemos tenido, ya nos veremos cuando salga de acá. Lo ha comprendido, al final también está feliz por mis logros, por mi crecimiento, y cuando le conté me dijo: “dale no más, que te vaya súper bien y ya nos veremos cuando salgas”.

¿Crees que esta distancia fortalece la relación o perjudica?

Yo creo que la fortalece dentro de todo. A veces creo que está bien eso de extrañarse un poquito, porque siento que después el reencuentro es mucho más bonito, entonces yo creo que sí ha logrado fortalecer la relación por ese lado.