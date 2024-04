Aldo Miyashiro pasó la página y ahora se encuentra experimentando una nueva etapa en su vida tras el ampay que puso fin a su matrimonio con Erika Villalobos.

El conductor de ‘La Banda del Chino’ estuvo entrevistando a la actriz Gianire Beatriz Rosalino Tapia, quien le dio un beso en la boca ante las cámaras del programa.

“La actriz es su saliente, evidentemente, y le da un beso en plena entrevista, y él parecía un quinceañero enamorado” , expresó entre risas Magaly Medina.

Luego continuó con: “no es una obra magnífica, es una obrita de dos personajes, no te tomas el trabajo a menos que estés enamorado”.









Magaly Medina le responde a Cecilia Tait por decirle fea: voy a mandarle un espejo

Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para comentar la entrevista de Cecilia Tait a Natalia Málaga, donde se mencionó una supuesta relación entre la exvoleibolista y Eva Ayllón.

En medio de la entrevista, Cecilia Tait expresó que no le gustaría ser “emparentada” con Magaly Medina, ya que la encuentra “fea”.

“Si yo tuviera que ‘volverme gay’, tendría que ser con alguien que supere a mis ex, o con alguien que yo admire, o tendría que ser una mamacita regia, pues yo no me voy a meter con una fea. Yo soy mamacita”, expresó la también exvoleibolista

Debido a este comentario, Magaly Medina pidió que le digan cuándo es el cumpleaños de Tait para regalarle un espejo.

“Alguien, por favor, que le pase un espejo a Cecilia Tait (risas). Ella se alucina una mamacita; mírate en un espejo. ¿Cuándo es su cumpleaños? Averígüenme para mandarle un espejo grande e inmenso de su tamaño. Pero qué gracioso”, expresó Magaly Medina entre risas.

Te puede interesar