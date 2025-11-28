Hany Portocarrero, la actriz peruana radicada en México que encarnó a Lucía Méndez en la serie “Sin querer queriendo”, sobre la vida de Chespirito, hoy sigue dando que hablar en la televisión mexicana. Su participación en la telenovela estelar de Televisa y Univisión, “Los hilos del pasado”, reafirma el buen momento por el que pasa su carrera.

La referida historia es nada menos que la nueva versión de la telenovela venezolana “Cristal” y la mexicana “El privilegio de amar”, historias basadas en un libreto original de Delia Fiallo.

La actriz peruana, que encarna a Sandra en la trama, comparte roles en “Los hilos del pasado” con los reconocidos actores Eduardo Santamarina, Yadhira Carrillo, David Zepeda, Laura Flores, entre otras importantes estrellas de las telenovelas mexicanas.

Hany Portocarrero al lado de la talentosa actriz Yadhira Carrillo, protagonista de "Los hilos del pasado".

La producción de José Alberto Castro es una de las principales apuestas del horario estelar de Televisa, y marca el regreso al género de Yadhira Carrillo.

“Es una experiencia muy valiosa en mi carrera participar de una historia que es considerada un clásico. Agradezco la oportunidad que me llegó y me permite seguir creciendo”, dice Portocarrero.

La actriz es egresada del Centro de Estudios Artísticos de Televisa y ha participado en telenovelas como “Vencer la culpa”, “La mujer de nadie”, “Ella soy yo” (sobre la vida de Gloria Trevi), entre otras.