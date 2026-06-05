Un fuerte accidente vehicular generó preocupación en el distrito de Santiago de Surco esta mañana, luego de que una camioneta impactara contra una estructura de alumbrado público en plena vía.
El hecho se produjo en la intersección de las avenidas El Derby y La Encalada, donde el tránsito se vio afectado por la magnitud del incidente.
Según información preliminar, una camioneta habría perdido el control y terminó chocando contra un poste de concreto. El impacto ocasionó que la estructura colapsara y cayera sobre otro vehículo que circulaba por la zona en ese momento.
A pesar de lo aparatoso del accidente y los daños ocasionados en ambas unidades, no se reportaron personas con lesiones de gravedad. Los ocupantes fueron atendidos tras el siniestro mientras se evaluaba la situación en el lugar.
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