“Mi única ventana del mundo era la televisión y en Perú se ven muchas producciones de Televisa. Por ahí empezó mi amor hacia el arte, hacia la pantalla chica, claro que era un sueño muy lejano”, dice Hany Portocarrero, actriz peruana radicada en México que aparecerá en los capítulos seis y siete de “Sin querer queriendo”, la exitosa serie sobre la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

En la producción de HBO MAX, la artista nacida en la ciudad de Rodrigo de Mendoza (Amazonas), encarnará nada menos que a Lucía Méndez, diva azteca de las telenovelas.carrera. Sin embargo, la peruana no solo participa en la serie de moda, también ha trabajado en telenovelas como “Vencer la culpa”, “La mujer de nadie” y actualmente graba “Los hilos del pasado”, la nueva versión de la telenovela “El privilegio de amar. Su carrera sigue en ascenso.

“Soy una mujer muy trabajadora, que lucha por sus sueños. Desde mis orígenes que han sido siempre muy humildes, hasta que empecé a generar mi propio trabajo a los 17 años, desde que salí de mi país a buscarme la vida en otros países, siempre trabajando de forma honesta. Nunca me puse en una zona de confort”, afirma la conductora del magacín mexicano “Sale el sol”.

“Como actriz me considero muy versátil, me gusta hacer muchas cosas. Aunque no siempre tienes la posibilidad, por lo menos cuando estás empezando, de escoger los papeles que quieres representar, quiero demostrar que soy una actriz que se ha preparado, solo espero más oportunidades”, agrega Hany Portocarrero.