La actriz mexicana Sara Maldonado conmovió a sus seguidores al contar que decidió abortar por primera vez porque su bebé se había formado sin desarrollar su corazón.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz de ‘El juego de la vida’ confesó que el aborto ocurrió hace unos dos años, luego de que sus doctores le dieron el triste diagnóstico.

“Fui a un médico en Playa del Carmen (y me dijo) que no tenía corazón y yo obviamente dije, ‘Estoy en Playa del Carmen, o sea, quiero a mi médico. No le creía. Y me dijo, ‘No, sí, no tiene corazón”, contó la reconocida actriz de telenovelas.

“Prácticamente no lo creí. Después, a los minutos, pues tuve que creerlo. Me puse muy triste, lloré. Le hablé a mi médico de México (quien) me dijo, ‘Vente para acá, yo te voy a checar’. Casi, casi no le creía, o sea, estaba como negadita, como un poco negada a la situación”, agregó Sara Maldonado.

Tras confirmar su diagnóstico en Ciudad de México, la actriz que en ese entonces tenía 39 años pensó que quizás había hecho algo que dañó a su bebé.

“Me empecé como a cuestionar mucho si había hecho algo yo y obviamente los doctores me dijeron, ‘No, es así, o sea, es cuando viene así, es así y no te preocupes”, recordó durante la entrevista.

Luego de superar la pérdida, habló con su novio Juan Sebastián Ávila y decidieron seguir intentando tener un hijo y, al poco tiempo, Sara quedó embarazada.

Sin embargo, la tragedia llegó otra vez a su vida. Y es que en uno de sus primeros chequeos, sus doctores le dijeron que el bebé no tenía pulso.

“Ahí sí, la verdad, sí me puse súper mal. O sea, ese día fue muy fuerte para mí, muy fuerte”, contó la actriz.

Por si no fuera poco, tiempo después se enteró que su novio le fue infiel y luego se contagió de coronavirus. Sara Maldonado recuerda esta etapa de malos momentos la dejó destrozada y deprimida.

Sin embargo, ahora con 41 años Sara Maldonado luce muy recuperada y feliz por el estreno de su serie ‘El galán’, que se lanzará por streaming.

