Después de 10 años y medio de haber sido condenada, la justicia de El Salvador decidió conmutar la pena impuesta contra la mujer que tuvo una emergencia obstétrica y abortó de manera espontánea. Las autoridades la acusaron de homicidio agravado al intentar, supuestamente, terminar con la vida de su hijo por nacer.

Esta información fue difundida por la ONG Manuela Justicia y Esperanza, que lucha por la despenalización del aborto en este país de Centroamérica. Además de haber sido condenada a 30 años, la justicia decidió arrebatarle a su hijo, aseguró la agrupación en un comunicado recogido por Europa Press.

De manera drástica, las mujeres que sufren de abortos involuntarios o espontáneos son acusadas de interrumpir su embarazo y, en su mayoría, son condenadas a prisión.

#Comunicado

Como resultado de una larga lucha de organizaciones y activistas, Elsy, mujer salvadoreña que fue condenada injustamente por sufrir una emergencia obstétrica ha sido liberada de prisión y se podrá reunir con su familia después de pasar 10 años y medio en la cárcel. pic.twitter.com/zzv1Ia7Wb9 — Agrupación Ciudadana #ManuelaJusticiaYEsperanza (@AbortoPORlaVIDA) February 9, 2022

¿Qué ocurrió?

El 15 de julio de 2011, “Elsy se encontraba trabajando como empleada doméstica cuando sucedió la emergencia de salud”, señaló la agrupación en un escueto comunicado.

Sin embargo, eso no fue prueba suficiente para la justicia, quien “actuó de manera irregular y sus garantías procesales”, aseguran. “No se respetó la presunción de inocencia y no contó con una defensa que vigilara por sus derechos”, criticaron.

“Aunque a Elsy se le otorgó la libertad, el Juzgado de Vigilancia no actuó oportunamente”, aseguraron en la ONG, agregando que un error de interpretación por parte del Ministerio Público la obligó a permanecer un mes y medio más en la cárcel.

En los últimos dos meses, al menos 5 mujeres, incluida Elsy, fueron liberadas luego de ser condenadas por emergencias obstétricas. El pasado 23 de diciembre, la Justicia otorgó la libertad a Karen, Kathy y Evelyn y, en enero de este año, le correspondió a Kenia, quien había cumplido una condena de nueve años.

Manuela Justicia y Esperanza asegura que cerca de 181 mujeres con abortos voluntarios “han sido perseguidas penalmente en El Salvador”.

En El Salvador, como en otros países de América, el aborto aun está penalizado desde 1998. El pasado octubre, la Asamblea Legislativa del país rechazó una reforma que buscaba su despenalización.

