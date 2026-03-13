El reconocido actor, conductor y comediante mexicano Adal Ramones vuelve a los escenarios con “Viajando sin maleta”, una nueva propuesta de comedia en vivo que combina humor, anécdotas personales y reflexiones sobre la vida… y sobre todo aquello que, sin notarlo, terminamos cargando de más en el camino. La cita es este sábado 23 de mayo en el Teatro Canout de Miraflores. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

Tras una destacada trayectoria en televisión, teatro y espectáculos en vivo, Adal tendrá a su cargo un formato cercano y dinámico. Su intención es que el público se convierta en cómplice de un recorrido lleno de historias inesperadas, improvisación y momentos únicos que solo ocurren sobre el escenario.

Es importante indicar que, a lo largo del monólogo, el comediante invita a mirar con humor esas experiencias que todos compartimos: los viajes que no salen como imaginábamos, situaciones absurdas de la vida cotidiana, recuerdos familiares y pequeños enredos que, con el tiempo, terminan convirtiéndose en las mejores historias.

Con su estilo espontáneo, inteligente y profundamente cercano, Ramones reafirma por qué se ha mantenido durante décadas como una de las figuras más queridas del entretenimiento en español.

“Viajando sin maleta” forma parte de una gira que recorrerá distintas ciudades de América Latina, llevando al público una noche llena de risas, complicidad y momentos memorables. Más que un espectáculo de comedia, es una invitación a soltar lo innecesario… y a disfrutar el viaje de la vida, con humor y más ligeros.