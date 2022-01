Adolfo Aguilar ha revelado su homosexualidad en una entrevista realizada en Somos. Al respecto, en una transmisión por su cuenta personal de Instagram, sus seguidores le consultaron si la decisión de salir del clóset fue por presión de Rodrigo González.

Y es que, en varias ocasiones, el conductor de Amor y Fuego había lanzado indirectas sobre el tema. Al respecto, el exconductor de Yo Soy dijo: “Rodrigo González no me sacó del clóset a la fuerza y tampoco lo dijo”.

Aguilar también comentó: “Mi familia, mi amigos, mi entorno laboral, mi entorno general lo sabían. De hecho, no era un secreto, no lo ocultaba”.

En otro momento de la transmisión, Adolfo comentó que sufrió depresión porque tenía problemas para aceptar su homosexualidad: “si bien yo no juzgaba a terceros, me juzgaba a mí mismo y eso no estaba bien. Y al juzgarme cometía el error de no quererme, de no tratarme bien y de no respetarme. Yo me di cuenta después de una larga depresión que tenía esta homofobia interiorizada”.

“Nadie debe obligarte a tomar una decisión sobre tu vida personal como la estoy tomando yo. Nadie debe sacarte del clóset, nadie debe obligarte a salir del clóset. Tus momentos y tus tiempos son perfectos”, agregó el actor.