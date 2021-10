Adrián Zela nuevamente en el ojo de la tormenta. El futbolista volvió a protagonizar una fuerte pelea con su novia Vanessa Cayo en la vía pública y las imágenes fueron difundidas por el programa “Magaly TV: La Firme”.

Según información de Magaly Medina, el hecho se dio en la calles del distrito de Santiago de Surco tras salir de una fiesta realizada en un departamento, en horas de la mañana del domingo 24 de octubre.

En el video se puede ver a Vanessa Cayo propinándole golpes al defensa del club Binacional, mientras él respondía una llamada.

“Te pido por favor, no me toques, no me involucres en nada”, se le escucha decir al jugador al ser abordado por su pareja sentimental.

Pareja de Adrián Zela pide disculpas públicas

En medio de este escándalo, Vanessa Cayo recurrió a sus redes sociales para pedir disculpas públicas con un extenso mensaje.

“Quisiera comenzar pidiendo disculpas a mis seguidores por lo televisado el día de ayer (en el programa ‘Magaly TV: La Firme’). Creo que todos cometemos errores y lo importante está en reconocerlos y trabajar en ellos”, indicó la también influencer.

“El escenario transmitido fue el reflejo de no poner límite al pasarse de copas, lo cual generó una discusión agresiva desde mi inconsciente”, añadió.

Además, Cayo aseguró que las escenas vistas en el programa de Magaly Medina no la representan. “Cada día es una nueva oportunidad para buscar nuestra mejor versión. Lo siento. Gracias”, finalizó.

Comunicado de Vanessa Cayo tras pelear con Adrián Zela en la vía pública. (Foto: @vane.cayo).

No es la primera vez que Adrián Zela discute con su novia en la vía pública

En febrero de 2020, Adrián Zela fue captado en medio de una pelea en los exteriores del condominio Kaya Guest House, ubicado en el distrito de Punta Hermosa. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble.

En las imágenes difundidas, se observa al jugador conversar por varios minutos con un grupo de personas fuera del edificio. En un momento, un auto sale del condominio y Adrián Zela se acerca al vehículo que se estaciona. Parece que el futbolista intercambia unas palabras con el chófer cuando de pronto abre abruptamente la puerta del copiloto e intenta agredir a la persona que está a bordo.

Las personas que se encontraban en el lugar intentan calmarlo pero todo terminó en un gresca. Vanessa Cayo estaba presente en el lugar del hecho y se aferró a la pierna de Adrián Zela para detenerlo, pero recibe un golpe en medio del forcejeo. La joven influencer terminó en el piso.

Los presentes trataron de calmar al jugador mientras ayudaban a levantar a Cayo, quien se queda sentada en lugar. Las imágenes finalizaron cuando todos se retiraron golpeados.

