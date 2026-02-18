Las artistas peruanas Laura Robles y Ale Hop presentarán por primera vez en Lima su aclamado álbum Agua Dulce el viernes 6 de marzo de 2026 en La Noche de Barranco.

El proyecto, que ya recorrió escenarios de Europa, Norteamérica y Australia, llega a la capital peruana para su debut limeño con la participación como invitado de Mauricio Moquillaza.

El disco fue incluido entre los mejores álbumes globales de 2023 por el diario británico The Guardian y la revista especializada The Wire.

Una relectura radical de la música afroperuana

“Agua Dulce” propone una deconstrucción de los ritmos tradicionales de la costa peruana, explorando su energía, memoria y materialidad sonora.

El álbum toma su nombre de la playa limeña donde ambas artistas vivieron durante su infancia, a pocas casas de distancia, sin llegar entonces a conocerse.

En escena, Robles —en el cajón— y Cárdenas —en guitarra eléctrica y sintetizadores— construyen un lenguaje propio donde los ritmos afroperuanos dialogan con la electrónica, la distorsión y la experimentación.

El repertorio aborda formas como el landó, la zamacueca, el festejo, el alcatraz, el lamento y el son de los diablos, llevándolos hacia nuevas texturas y estructuras sonoras.

Reconocimiento internacional

La revista The Wire describió el proyecto como “nada menos que increíble”. En sus presentaciones en vivo, el dúo desarrolla un formato que combina exploración sonora y un potente componente ritual, ampliando los márgenes de la música afroperuana contemporánea.

Trayectoria de las artistas

Laura Robles es percusionista y bajista formada en tradiciones afroperuanas y cubanas. Ha trabajado con músicos como Maria Schneider, Christian Weidner y la WDR Big Band. En 2022 fue nominada al premio alemán Jazzpreis en la categoría batería/percusión y en 2014 obtuvo el Premio Estudio de Berlín con su banda Astrocombo.

Ale Hop (Alejandra Cárdenas) es artista e investigadora. Tras iniciar su carrera en Lima en la década del 2000, debutó como solista en 2012 en Boiler Room, en Nueva York. En años recientes ha presentado su trabajo en instituciones como el Barbican Centre y el Stedelijk Museum.