Aida Martínez se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tras haber quedado embarazada de su pareja Adolfo Carrasco. La modelo viene realizando diversas actividades como viajar y hacer deporte. Esta última fue criticada en redes sociales, pues los usuarios creen que no debe de realizar esfuerzo físico, como manejar bicicleta a sus casi seis meses de embarazo.

La modelo respondió a cada usuarios que le comentó que no debe de manejar bicicleta. Luego, Aida publicó diversas historias donde comenta que tiene la aprobación de su ginecólogo.

“Les comento algo. Hay mucha gente que se está cuestionando que maneje bicicleta con cinco meses de embarazo. Yo he hablado con mi ginecólogo, le hecho estas preguntas y me a dicho que yo puedo hacer estas cosas hasta donde yo lo crea conveniente” , comentó la modelo

Luego continuó con: “obviamente yo no voy a hacer ejercicios en los cuales tenga dolor o incomodidad. No he tenido dolor manejando bicicleta, estoy súper cómoda (...) no se preocupen por mí, todo está bien”, expresó.

AIDA REVELA EL SEXO DE SU BEBÉ

Martínez realizó una reunión con su entorno más cercano para revelar el sexo de su futuro bebé en octubre pasado.

A través de una reunión por Zoom, Aída y su pareja Adolfo Carrasco dieron a conocer que tendrán una niña, luego de que pincharan un globo y salieran unos papeles rosados.

“A puertas de cumplir los 4 mesecitos y ya está alborotándome. Disfrutando nuestro embarazo”, escribió hace un par de meses en su cuenta de Instagram.

