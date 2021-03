Aída Martínez continúa compartiendo con sus seguidores en las redes sociales sus nuevas experiencias como madre primeriza, tras haber dado a luz a su pequeña hija producto de su relación con el motociclista Adolfo Carrasco.

Esta vez, la modelo arequipeña utilizó sus historias de Instagram para dar su opinión a favor de la lactancia materna y motivar a otras mujeres a que hagan lo mismo.

Aída Martínez habla sobre su proceso de lactancia-TROME

“Aunque me duele el pecho y aún no sale la leche como yo quisiera, dar de lactar es hermoso. La conexión con la bebé es increíble, la verdad chicas apuesten por la lactancia materna porque es hermoso”, comentó Aída Martínez.

“Y aparte de eso le estás dando mucha mucha salud a la bebé cuando lo haces o al bebé en caso tu hijo sea hombre”, agregó en sus videos publicados en la popular red social. Incluso, Aída Martínez envió este mensaje mientras mostraba cómo da de lactar a su recién nacida.

Como se sabe, Aída Martínez sorprendió a sus seguidores al contar que decidió tener a su bebé en una casa de parto, ya que no quería hacerlo por cesárea en una clínica luego de enterarse que contrajo la COVID-19 en la última etapa de su embarazo.

Aída Martínez reveló que tuvo COVID-19

La influencer Aída Martínez reveló, en un video que colgó para sus más de medio millón de seguidores en Instagram, que tuvo COVID-19 en la última etapa de su embarazo, pero por fortuna sus síntomas fueron leves.

El objetivo de su video fue contar cada detalle de su parto bajo el agua y aclaró que no dio a luz en la bañera de su casa sino en una casa de partos bajo el cuidado de una partera.

“Mucha gente me ha preguntado qué pasó, piensa que di a luz a en mi casa y no es cierto… Esta etapa me ha cambiado la vida completamente. Nunca imaginé que ser mamá sería tan bonito. De hecho no estaba en mis planes hace algunos años atrás pero luego de un momento te entra la maternidad”, dijo Aída Martínez al inicio del video.

VIDEO RECOMENDADO

Aída Martínez muestra la nueva decoración del cuarto de su hija

Aída Martínez muestra la nueva decoración del cuarto de su hija