El rock vuelve a latir en la capital. La banda argentina Airbag, formada por los hermanos Guido, Gastón y Patricio Sardelli, llegará a Lima el 22 de noviembre para presentar su gira internacional “El Club de la Pelea”, en el Multiespacio Costa 21. Las entradas estarán disponibles desde este viernes 29 de agosto, a las 10:00 a.m., a través de Teleticket.

La gira acompaña el lanzamiento de su nuevo disco “El Club de la Pelea I”, octava producción de estudio de la banda, que incluye diez canciones cargadas de caos, rebeldía e introspección. El álbum fusiona influencias del rock alternativo de los 90, sonidos británicos y climas ruteros, y ya supera los 200 millones de streams en plataformas digitales.

Airbag llega a Lima en el punto más alto de su trayectoria. En 2024 agotaron dos estadios River Plate en menos de 24 horas, reuniendo a más de 150.000 personas, y recorrieron más de 40 escenarios en Latinoamérica y España. En 2025 encabezaron el aniversario del Cosquín Rock, reafirmando su lugar como una de las bandas más influyentes del rock en español.

El show en Lima promete un recorrido por sus clásicos infaltables junto al nuevo repertorio, con una puesta en escena cargada de energía, luces, conexión con el público y la fuerza característica que los ha convertido en referentes internacionales del género.