Tras el fin de la serie “De vuelta al barrio” (2017-2021), América Televisión lanzó un video promocional del regreso de “Al fondo hay sitio” y emocionó a sus seguidores en todo el Perú.

Aunque aún no hay fecha oficial sobre la nueva temporada de la exitosa producción nacional, se confirmó la participación de Adolfo Chuiman (Peter), Yvonne Frayssinet (Francesca Maldini), Magdyel Ugaz (Teresita) y Erick Elera (Joel Gonzales). Quien aún no sabe si regresará a las grabaciones de “Al fondo hay sitio” es Joaquín Escobar, actor que dio vida a Yoni Gonzales.

El intérprete nacional conversó con este medio y se animó a contar algunas anécdotas poco conocidas de la serie, a la cual no se niega volver.

Joaquín contó que como toda familia que convive todos los días, el elenco tenía sus días buenos y malos, pero se sobrellevaron por el bienestar de su trabajo y por el resultado final de los episodios. “La gente piensa que es fácil ser actor, pero hay momentos en que uno puede estar cansado o hay momentos en que uno puede estar más alegre”.

“‘Al fondo hay sitio’ se convirtió en mi familia, incluso pasaba más tiempo con mis compañeros de trabajo, que con mi propia familia de sangre. Entonces, se vivían todo tipo de situaciones, pero en el balance uno ve cómo fue y hubo de todo, como los momentos de estrés, de felicidad, anécdotas divertidas y hasta de relajo”, contó.

El popular Yoni también se animó a revelar que Estela Redhead, una de las productoras generales de la serie, se preocupaba por el equipo humano de “Al fondo hay sitio” y realizaba fiestas para que el elenco tenga vivencias fuera de los sets de grabación.

“Estela (Redhead) se preocupaba mucho por nosotros y junto a la producción se realizaban actividades de integración para no olvidar que más allá del trabajo, éramos un equipo humano y una familia que tenía que compartir”, dijo Escobar.

“Estas fiestas eran para celebrarnos. Si habían mil capítulos, se hacía una fiesta o una actividad. Todo era divertido, pero ya no éramos los actores, éramos los seres humanos... esto se hacía donde se grabó la serie, donde solo estábamos nosotros y lo laboral no se tocaba”, recordó.

Joaquín Escobar confiesa que salió con actriz de “Al fondo hay sitio”

Joaquín Escobar confesó que sí llegó a salir con una actriz de “Al fondo hay sitio”, pero la prensa nunca lo supo y prefiere que se mantenga en secreto por respeto a su colega y ahora amiga.

“Desde ya aviso que no diré su nombre, pero sí me gustaba una compañera y empezamos a salir, pero no llegamos a tener una relación y en su momento fue lindo. Le tengo mucho cariño y mucho amor, ella lo sabe”, contó el actor de 26 años.

“Nos preocupaba que lo profesional se vea afectado y pueda repercutir en el producto final de nuestro trabajo en la serie. En nuestro caso no fue así y las personas no se dieron cuenta de eso (de sus salidas amorosas). Creo que ambos fuimos maduros, no funcionó, pero eso no afectó en la historia de nuestros personajes”, reveló.

Escobar no tiene claro si volverá a la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, pero no descarta esa posibilidad de regresar porque le guarda mucho cariño a Yoni Gonzales, su personaje que le abrió muchas oportunidades en el teatro y el cine.

