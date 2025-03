La espera está por terminar. Alanis Morissette, la icónica cantante canadiense, está a pocos días de regresar a Lima para ofrecer un concierto inolvidable. Su presentación, programada para el 25 de marzo en Costa 21 de San Miguel, será parte de su gira mundial en conmemoración de los 30 años de su legendario álbum Jagged Little Pill.

El regreso de Alanis a Lima después de más de dos décadas ha movilizado a sus seguidores peruanos. Los clubes de fans ya están organizando un recibimiento especial y distintas actividades previas al concierto para rendir tributo a la artista que marcó una generación con su voz potente y letras introspectivas.

Morissette llegará a Perú tras ser headliner del Lollapalooza Argentina y su paso por Chile, en una gira que ha generado gran expectativa en toda la región. La celebración de Jagged Little Pill no es solo un homenaje a un álbum, sino un recorrido por un legado que redefinió el pop-rock de los años 90 y que sigue resonando con nuevas generaciones. Con canciones icónicas como “You Oughta Know”, “Ironic” y “Hand in My Pocket”, la artista promete un setlist cargado de nostalgia y energía.

Las entradas para el concierto en Lima están disponibles en Teleticket. Alanis Morissette no solo trae su música, sino también la esencia de una época en la que su voz fue un grito de libertad y empoderamiento.