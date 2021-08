Alberto Plaza regresa a Lima para realizar un concierto presencial tras vencer al COVID-19. A pocos días de su show musical, el cantante chileno conversó con este medio y dio detalles de cómo se encuentra de salud.

Con gran entusiasmo, el intérprete de “Yo te seguiré” y “Ahora” contó que se siente totalmente recuperado y que su voz “está lista para cantar”.

“Me siento fortalecido, optimista y feliz. Di positivo justamente cuando tenía que tomar el avión hacia Perú, porque tenía programado el concierto para el mes de julio. De repente di positivo y aunque yo me sentía muy bien, luego empezaron los síntomas. Estuve aislado y a los 10 días se me pasó por completo. Ahora estoy listo, recuperado y viendo para adelante”, expresó Plaza en una conversación vía Zoom.

“Me siento listo, ya puedo cantar, tengo mi voz de vuelta y vamos a ver qué temas quieren que cante. Haremos un lindo concierto en Barranco. Me siento completamente normal. De hecho ya di negativo y eso es cosa del pasado”, agregó.

¿Qué hizo Alberto Plaza en la etapa de confinamiento por la pandemia?

El compositor chileno confesó que durante esta pandemia, él no tuvo la oportunidad de crear nuevas letras porque estaba enfocado en su familia y principalmente concentrado en la recuperación de su hijo León, quien nació en 2020 con dificultades en la mandíbula.

“Tengo una hija de 4 años (Victoria) y otro de casi un año. En particular, mi hijo León nació con ciertas dificultades en su mandíbula y paladar y he tenido que estar muy atento a eso e hicimos todo lo que corresponde para mejorar y corregir. De hecho, ya todo está resuelto y mi hijo está súper bien. Confieso que he estado muy concentrado con eso. Para mí la pandemia ha sido tiempo de hogar”, contó.





Sobre el hecho de adaptarse a los recitales vía streamings en la etapa más dura de la pandemia, Alberto Plaza dijo que él siempre ha sido un hombre cercano a la tecnología, pero no precisamente a todas las nuevas redes sociales, como TikTok.

“Yo siempre he sido muy tecnológico y muy conectado con la vanguardia. Siguen apareciendo plataformas y redes sociales que uno tiene que mirar con pausa y con distancia porque siento que a uno se lo ‘tragan’. Uno no puede pasar la vida en las redes sociales”, reflexionó.

Alberto Plaza anuncia curso de guitarra virtual

¡Si quieres de profesor al propio cantante Alberto Plaza, esta es tu oportunidad! En conversación con este medio, el músico adelantó que planea un curso virtual de guitarra para todos sus seguidores de habla hispana.

“Se trata de un curso de guitarra online, donde se darán muchas lecciones y con distintos paquetes. Voy a poder a entregar mi conocimiento. Traspasar esta motivación, el interés por la música y la guitarra a mucha gente a lo largo del continente, eso es lo que va a ocupar mi tiempo mayoritariamente en los próximos meses. Considero que es un gran proyecto”, anticipó.

“Siempre he tenido alma de profesor, me gusta traspasar ese conocimiento y eso será para todo el público de habla hispana, dentro de unas semanas brindaré la información en mis redes. Lo que puedo adelantar es que hay determinados paquetes y el alumno lo maneja a su ritmo”, concluyó.

Sobre el concierto de Alberto Plaza en Lima

Con más de 35 años de trayectoria artística y siendo la figura más sobresaliente de la música hispana; ganador de múltiples discos de Oro y Platino, con más de mil conciertos en vivo, Alberto Plaza se presentará el 19 de agosto en el centro de convenciones Bianca de Barranco.

Las entradas para este show, de aforo limitado, están disponibles en la plataforma Joinnus.

