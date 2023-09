Aldo Miyashiro pide superar ampay a Fiorella Retiz: “Por tranquilidad mental, reiniciemos nuestras vidas”

Durante la última edición de ‘La Banda del Chino’, Aldo Miyashiro le envió un mensaje a Fiorella Retiz, con quien protagonizó un ampay en abril del 2022 y le pidió que superen ese momento para que ambos se enfoquen en sus proyectos.

“ Yo espero, de todo corazón, que por un tema de tranquilidad mental, todos los involucrados podamos reiniciar nuestras vidas, que hacer lo que nos gusta hacer, de poder revisar lo que pasó y apuntar a otros caminos y buscar nuestra tranquilidad. Yo creo que es el fondo lo que todos queremos ”, expresó el ‘Chino’.

Asimismo, Miyashiro dijo que jamás amenazaría a una persona que ha tenido un vínculo amical o laboral con él. Cabe recordar que, la comunicadora denunció en el programa de Magaly Medina que había sido víctima de amenazas del entorno del también actor.

“He pedido que esta semana ver si realmente califica nuestras pruebas o lo que creemos con la realidad. Más allá de los errores que uno pueda cometer, si de algo estoy seguro, no amenazaría nunca a nadie que ha tenido un vínculo laboral, amical, de cariño, de trabajo, no lo haría nunca ”, manifestó.

Aldo Miyashiro anuncia medidas legales por acusaciones