Aldo Miyashiro reveló que se encuentra enamorado de Gia Rosalino y aseguró que está enfocado en hacer las cosas bien. Asimismo, destacó que mantiene una buena relación con Érika Villalobos.

“ Sí, estoy enamorado, tratando de hacer las cosas bien. Evidentemente uno en la vida, a veces, se puede equivocar; es parte del juego. Somos seres humanos falibles y nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y reparar, de alguna manera, lo que hemos dañado”, manifestó Miyashiro en su programa ‘Habla Chino’ durante una entrevista con Daniela Darcourt.

“Con muchísima suerte y con muchísimo tiempo, creo que he podido, de alguna manera, más que transformarme, lograr que ese momento de mi vida (un ‘ampay’) no me defina. Tengo una gran relación con mis hijos, estoy muy feliz. Tengo una gran relación con Érika; a veces, en broma, decimos que estamos en el mejor momento de nuestra relación ”, agregó.

Por otro lado, señaló que tuvo la oportunidad de conocer a alguien especial y aseguró que no le causará daño.