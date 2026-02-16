Alejandra Baigorria, quien recientemente se realizó un chequeo de fertilidad, comentó que es Said Palao quien tiene mayor interés en tener un bebé. La empresaria indicó que ella prefiere planificar, aunque no descarta la posibilidad de quedar embarazada este año.

“ Él quería que deje mis pastillas. Aunque no lo crean, él es el más desesperado y quiere a su hijo, pero que salga lo que Dios quiera ”, declaró Baigorria para ‘Amor y Fuego’.

De acuerdo con la “Gringa de Gamarra”, está tomando pastillas, por lo que considera que sería cuestión de tiempo para que quede embarazada.

“ En unos mesecitos estaríamos arrancando. Si pega en una semana, pega; si pega en seis, no sé. Dios sabrá ”, agregó.

Por otro lado, se mostró sorprendida por su elevado nivel de ovulación y señaló que podría estar relacionado con el cuidado constante que mantiene sobre su salud.

“ Yo soy una mujer sana que se suplementa bien, come bien, duerme bien y creo que eso me podría ayudar. No pensé que tenía tan alto mi nivel de ovulación. Cuando yo fui a congelar, estaba bajo. Hace seis años me costó congelar, pero ahora, sorpresivamente, para que vean que la edad es un número ”, sostuvo.

Ante las cámaras del programa conducido por Rodrigo González, Baigorria señaló que busca quedar embarazada de forma natural; no obstante, destacó que cuenta con óvulos congelados, lo que le brinda tranquilidad.