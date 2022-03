Alejandra Baigorria no forma parte de la actual temporada de “Esto es guerra 10 años”; sin embargo, no se encuentra alejada de la televisión ya que suele ser invitada al programa “En boca de todos” para comentar algunas notas, entre ellas, la reciente fotografía de Austin Palao y Flavia Laos.

En una reciente edición del programa de “América Televisión”, la excombatiente se animó a contar detalles de la cercanía entre su cuñado y la joven modelo Flavia Laos. Según dijo, ella todavía no considera que su relación sea “formal”.

Y es que pese a la fotografía que Austin Palao y Flavia Laos compartieron juntos en redes sociales, para la ex integrante de “Esto es guerra” todavía falta que hagan oficial su relación sentimental.

“Bueno, la verdad, veo a Austin bastante contento, feliz y con bastantes planes con Flavia. Si pusieron la foto por algo será, ¿no? No necesariamente, porque ahora la gente dice ‘somos salientes’, ‘estamos conociéndonos’, igual ponen fotos juntos y se den besitos en la boca. No creo que hayan formalizado como que ‘ya somos enamorados’, pero que van en camino, sí”, manifestó Baigorria.

En otro momento de la entrevista, Alejandra Baigorria también reveló que Flavia Laos visita constantemente la casa de la familia Palao para ver a Austin. Además, la influencer mantiene una buena relación con los familiares del exchico reality.

“Es verdad, la familia de Flavia lo quiere un montón y también la familia de Austin quiere a Flavia. Ahí la cosa está más… Además, estaba conversando con Said, ¡Ay, me van a jalar las orejas por contar!, pero me dijo que en su casa hay una inquilina que está ahí todo el tiempo”, contó.

Como se recuerda, en las últimas semanas Austin Palao y Flavia Laos han sido captados en diferentes situaciones, incluso se les ha visto dándose un beso, pero hasta el momento no han confirmado que tengan algo más que una linda amistad.

