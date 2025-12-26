Alejandra Baigorria se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana en los últimos años. Su participación en programas como Combate y Esto es Guerra, sumada a sus exitosos emprendimientos en el emporio de Gamarra, le permitió ganar tanto un gran número de seguidores como algunos detractores.

En las últimas semanas, las críticas se intensificaron luego de que la empresaria revelara su interés por llevar su vida a la pantalla a través de una serie biográfica en Netflix. Según explicó, esta producción permitiría al público conocer detalles inéditos sobre los desafíos que enfrentó para alcanzar el lugar en el que se encuentra hoy.

“Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida. Eso está en proyecto. Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%. Yo haría una novela, una serie en Netflix, internacional. Y ustedes saben que cuando me propongo algo, lo hago”, señaló Baigorria semanas atrás.

Tras revelar este deseo, la rubia recibió críticas en distintas plataformas por parte de sus detractores. Sin embargo, la empresaria restó importancia a los comentarios negativos, aclarando que, por ahora, se trata únicamente de un proyecto personal que planea realizar con su propio financiamiento.

“ He recibido críticas como ‘a quién le va a interesar la vida’. (...) Si le interesa a tres personas, bueno, ya tengo tres personas, después qué importa, es mi inversión, es mi tema ”, manifestó Alejandra a América TV.

Asimismo, la esposa de Said Palao también señaló que los ataques hacia su persona le afectan muy poco, recordando que en su momento logró superarlos al publicar un libro que alcanzó un notable éxito de ventas.

“ En algún momento sí, o sea, si escribí un libro y fui criticada y vendí 8 mil ejemplares, ¿por qué no podría hacerlo? ”, añadió.

Además, Baigorria enfatizó que muchas personas desconocen los obstáculos que enfrentó al inicio de su carrera para alcanzar la popularidad que disfruta hoy. Por ese motivo, afirmó que el público podrá conocer esos detalles si este proyecto finalmente se concreta.