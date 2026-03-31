Alejandra Baigorria volvió al país y le consultaron sobre su situación con Said Palao debido al ampay que protagonizó en Argentina. Debido a la insistencia de la prensa, la ‘Gringa de Gamarra’ evitó confirmar una reconciliación pero dijo una frase que generó diversas interpretaciones.

“ Es algo que no voy a hablarles, chicos. Boté todo lo que tenía ”, manifestó la empresaria, evitando responder directamente si decidió perdonar a su aún esposo.

En el encuentro con las cámaras de ‘Amor y Fuego’, el reportero insistió con dicha pregunta, incluso mencionó la ausencia de un saludo público por el cumpleaños de Said Palao.

“¿Has perdonado a Said? Ni siquiera le has dedicado un post (por su cumpleaños)”, preguntó el reportero del programa de Willax. Tras ello, Baigorria aclaró que no tocará ese tema públicamente.

Alejandra Baigorria sobre acusación de Magaly Medina por su proyecto social: “No se metan con mi negocio”

Alejandra Baigorria se mostró afectada por las críticas de Magaly Medina hacia su nuevo proyecto. La empresaria incluso rompió en llanto luego de que se pusiera en duda el propósito de su iniciativa social.

Asimismo, la ‘Gringa de Gamarra’ se pronunció para aclarar su postura frente a la controversia y responder a los cuestionamientos en torno a su emprendimiento.

Luego de su llegada al país, Baigorria fue consultada por el programa ‘Arriba Mi Gente’. En la entrevista, le consultaron por las declaraciones de la ‘Urraca’.

“Iré sacando mis negocios adelante y seguiré haciendo las obras sociales que quiero hacer. Yo he dicho que quiero poner canchas de fútbol en lugares donde no hay, llevar agua en lugares donde no hay. Sí, yo lo quiero hacer y eso es lo voy a hacer. Destrúyanme, háganme lo que sea, pero no se metan con mi negocio”, manifestó la rubia con la voz quebrada.

Cabe recordar que la ‘Urraca’ tuvo duras críticas contra el proyecto denominado ‘Agarra Tu Gringa’: “Aquellos que están comprando esta idea que tiene ella, claramente es un negocio lo que está haciendo, eso de la fachada de: ‘Ay, estamos construyendo un albergue de perritos y gatitos lo harán con el 1% de las ganancias que va tener. Pero el resto es negocio, porque es un negocio”.

“No me vendas una obra de bien social porque te vas a embolsillar con bastante plata. Hay que ser honestos con esto”, agregó Medina.