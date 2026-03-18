En medio de la controversia por las imágenes difundidas del viaje a Argentina, una antigua declaración de Alejandra Baigorria sobre Said Palao volvió a tomar relevancia.

Esto ocurre luego de que Magaly Medina anunciara la emisión de un nuevo bloque de videos donde también aparecería el competidor.

Las primeras imágenes mostraron a Mario Irivarren en situaciones comprometedoras con varias mujeres, pese a mantener una relación en Lima. En el caso de Said Palao, hasta el momento no se han evidenciado escenas de la misma naturaleza, aunque su presencia en el entorno ha generado cuestionamientos.

Sin embargo, la conductora adelantó que hoy difundirá más contenido del mismo viaje, donde —según indicó— se vería a Said Palao compartiendo con varias mujeres.

En este contexto, usuarios en redes recordaron una declaración previa de Alejandra Baigorria, en la que defendía públicamente a su ahora esposo frente a críticas.

“Me molesta y me duele mucho que lo ataquen a Said de esa manera, porque él es un gran hombre y al final yo soy feliz con él y nadie más tiene que opinar” , expresó entre lágrimas Baigorria.

Así reaccionó el padre de Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao en Argentina

Sergio Baigorria se pronunció en redes sociales tras la difusión de las comprometedoras imágenes de su yerno, Said Palao.

Un gran escándalo se ha generado en redes sociales tras el reciente ampay difundido por el programa de Magaly Medina, donde se ve a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi con varias chicas en un yate en Argentina. Palao es uno de los principales involucrados, ya que contrajo matrimonio con Alejandra Baigorria en abril de 2025.

Tras la difusión de estas comprometedoras imágenes, ni Said Palao ni Alejandra Baigorria se han pronunciado, y ninguno ha publicado nada en sus redes sociales en las últimas horas. No obstante, el padre de la exchica reality se pronunció.

Mediante su cuenta de Instagram, Sergio Baigorria decidió compartir una tierna foto junto a su hija, en la que la llama: “ Mi reina ”.

La fotografía publicada por el padre de Alejandra Baigorria ha sido interpretada como una evidente muestra de apoyo hacia su hija. Además, Vania Bludau, mejor amiga de la exchica realitty, comentó la instantánea con un emoji de corazón.